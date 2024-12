Napoli: intreccio con la Juve, c’entra Osimhen

I partenopei al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Possibile un intreccio con la Juventus: ecco tutti i dettagli di questa vicenda

È un Napoli che sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Come ormai sappiamo da tempo, i fari sono puntati principalmente sulla difesa dopo l’infortunio di Buongiorno. Ma il tecnico si attende un nuovo giocatore per reparto e quindi sono in corso le riflessioni su come muoversi e chi portare in azzurro. Manna è al lavoro ormai da tempo e presto ci potrebbero essere delle novità importanti in questo senso.

Stando a quanto riferito dal giornalista Giulio Cardone, possibile un intreccio importante tra Napoli e Juventus con Osimhen che si preannuncia un elemento chiave in questa vicenda di calciomercato. Naturalmente ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi e c’è ancora tanta strada prima di arrivare in qualcosa di concreto. Ma le idee sono chiare e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: intrigo in attacco, i dettagli

Nonostante Simeone stia dando alcune garanzie, il Napoli prosegue la ricerca di un vice Lukaku. Il belga in questa stagione sta dimostrando di avere una alternativa di livello e sono in corso le valutazioni del caso. Non sarà semplice arrivare ad una soluzione e molto sembra dipendere da Osimhen. Il nigeriano è in forza al Galatasaray, ma si pensa anche alla possibilità di un addio a gennaio per iniziare una nuova esperienza.

Il giocatore è finito nel mirino di Manchester United e PSG. E proprio lui potrebbe consentire al Napoli di prendere un vice Lukaku di livello: ovvero Zirkzee. Stando a quanto riferito da Cardone, l’olandese è ormai prossimo a lasciare il Manchester United soprattutto se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Con Kolo Muani ai Red Devils, l’ex Bologna sembra indirizzato alla Juventus. Se, invece, in Inghilterra dovesse andare proprio Osimhen, i partenopei potrebbero passare in pole position.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi anche perché l’effetto domino è davvero difficile da concretizzare. Il Napoli, comunque, resta alla finestra e aspetta anche le mosse di Osimhen per capire meglio cosa potrà succedere durante il calciomercato invernale.

Il Napoli non molla Zirkzee

Il calciomercato del Napoli è ancora da decifrare. Zirkzee rappresenta sicuramente una opportunità anche se non l’unica per i partenopei. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si muoveranno i partenopei.