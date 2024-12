Napoli, se vendono Osimhen a gennaio arriva lui

I partenopei hanno scelto chi acquistare con i soldi della cessione del nigeriano. Il giocatore piace tanto a Conte e Manna e si proverà a chiudere

Per il Napoli è arrivato il tempo delle scelte. Dopo diverse settimane dove le valutazioni e riflessioni hanno fatto da padrone a Castel Volturno, ora Manna sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Le priorità in questo calciomercato riguardano il reparto difensivo, ma lo sguardo è rivolto anche ad altri ruoli e un arrivo sembra dipendere da Osimhen. La cessione del nigeriano dovrebbe dare il via libera all’arrivo di un calciatore.

Il giocatore, stando a quanto svelato da Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, a Canale 21, piace molto sia a Manna che a Conte ed ora si attende solamente la cessione di Osimhen. Una volta che il nigeriano ha lasciato in via definitiva il Napoli, il direttore sportivo farà l’assalto definitivo per chiudere l’operazione e chissà che il tutto non si possa concludere durante il calciomercato invernale.

Calciomercato Napoli: il nuovo bomber lo paga Osimhen

Sappiamo molto bene quanto la mancata cessione di Osimhen ha un po’ condizionato il calciomercato estivo del Napoli. ADL sperava di poter guadagnare una cifra importante dal nigeriano per dare a Conte anche un vice Lukaku. Poi i problemi avuti nell’addio dell’ex bomber dei partenopei ha costretto Manna a rivedere un po’ i piani e puntare su Simeone e Raspadori. Ora si lavora per cercare di arrivare ad un giocatore di assoluto livello e la chiave sembra essere proprio l’attuale calciatore del Galatasaray.

Secondo Venerato, il Napoli ha individuato in Duran il futuro bomber. Il giocatore dell’Aston Villa piace molto a Conte, ma il club inglese chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Da qui la scelta di acquistarlo solamente dopo la partenza di Osimhen. L’ipotesi più probabile resta per il calciomercato estivo, ma se l’addio del nigeriano si dovesse sbloccare a gennaio, non è da escludere un arrivo nell’immediato.

Il Napoli ha comunque scelto il suo nuovo attaccante. Duran è un classe 2003 quindi si candida a diventare anche l’erede di Lukaku. Resta solo da capire se l’affare si chiuderà durante il calciomercato estivo, come probabile, o magari direttamente a gennaio.

Mercato Napoli: Duran non esclude Bonny

L’arrivo di Duran, stando a Venerato, non esclude l’approdo di Bonny alla corte di Conte durante il calciomercato estivo. Il giocatore del Parma piace e le partenze di Simeone e Raspadori saranno decisive per lo sbarco a Napoli del classe 2003.