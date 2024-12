Napoli, colpo da 50 milioni: intreccio con la Juve

Gennaio è alle porte per chiudere subito nuovi colpi di calciomercato. Il ds Manna vuole beffare la Juventus, ma spunta l’offerta lampo da 50 milioni di euro

Un momento decisivo per pensare così a nuovi affari in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici per centrare subito la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco la mossa a sorpresa della Juventus per affondare il colpo: l’annuncio del portale fichajes.net.

Ennesimo duello a distanza tra Napoli e Juventus per ambire a grandi palcoscenici sul fronte calciomercato. Giuntoli e Manna sono al lavoro per chiudere subito nuovi innesti di qualità in vista della seconda parte di stagione. Conte ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi per puntellare la rosa a sua disposizione: ecco la mossa a sorpresa in ottica futura. Pronta subito un’offerta da 50 milioni proveniente da Manchester: conosciamo tutti i dettagli dell’imminente operazione di calciomercato prevista a gennaio.

Napoli, nuovo colpo a gennaio: arriva da Manchester

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato. Il Napoli ha individuato nuovi innesti di qualità, ma occhio anche alla Juventus pronta a chiudere l’obiettivo monitorato anche dagli azzurri.

Amorim ha escluso ancora una volta dai convocati l’attaccante inglese Rashford pronto a dire addio ai Red Devils. Nel frattempo la Juventus ha formulato un’offerta da 50 milioni di euro per Joshua Zirkzee: l’attaccante olandese conosce molto bene Thiago Motta dopo aver condiviso l’avventura a Bologna. Un profilo davvero interessante che non vede l’ora di tornare a brillare in Serie A: il ds Giuntoli ha intenzione di accontentare subito l’allenatore bianconero.

Nelle scorse settimane l’ex Bologna è stato accostato anche al Napoli, ma Thiago Motta vuole subito il colpo in attacco. Un rinforzo dinamico sul fronte offensivo della Juventus: un nuovo punto di riferimento per dare più alternative alla manovra dell’allenatore bianconero.

Saranno così giorni intensi per mettere a segno nuovi obiettivi di calciomercato: il Napoli dovrà così cambiare subito strategie a gennaio per regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Rashford è stato monitorato a lungo anche dal ds Manna che vuole provare un nuovo colpaccio in casa azzurra. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta durante le vacanze natalizie per affondare subito il colpo da novanta: Zirkzee vuole tornare a sorridere in Italia, ma il Manchester United difficilmente lo lascerà partire a gennaio.