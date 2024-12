Calciomercato, addio Vlahovic: l’annuncio dalla Spagna

Dusan Vlahovic è pronto a cambiare subito squadra dicendo addio alla Juventus. Svelata la sua prossima squadra: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, potrebbe così pensare all’addio immediato in casa bianconera. Un momento già decisivo in ottica futura per un nuovo intreccio decisivo: ecco l’annuncio dalla Spagna.

Criticato duramente per i suoi tanti errori sotto porta con la maglia della Juventus, ora Dusan Vlahovic potrebbe pensare all’addio immediato. Un momento decisivo per pensare così al prosieguo della sua carriera che ha avuto alti e bassi nelle ultime stagioni. Il ds Giuntoli non vorrebbe perderlo, ma ora le big d’Europa sono pronte ad ingaggiare l’attaccante serbo. Ecco la novità annunciata dal portale fichajes.net: la sua prossima squadra per il 2025.

Calciomercato, Vlahovic sceglie il suo futuro: ecco dove giocherà

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. L’attaccante serbo della Juventus è intenzionato a dimostrare tutto il suo valore optando subito per l’addio in casa bianconera: ecco l’intreccio decisivo con l’annuncio dalla Spagna, ecco la verità.

Come svelato da fichajes.net Manchester United ed Arsenal continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per ingaggiare subito Dusan Vlahovic. Occhio così alle big inglesi pronte ad ingaggiare l’attaccante serbo della Juventus, che è tornato a segnare gol importanti in maglia bianconera dopo un periodo costellato di alti e bassi.

Saranno così settimane decisive per conoscere la sua volontà: Vlahovic continuerà così a pensare alla Juventus, ma le big inglesi cercheranno di accontentare le sue richieste. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: Arsenal e Manchester United non molleranno la presa per ingaggiare l’attaccante serbo.

Amorim potrebbe così pensare al suo ingaggio visto che Zirkzee e Rashford sono pronti a fare il percorso inverso. I due attaccanti dei Red Devils non sarebbero più al centro del progetto del manager portoghese: a gennaio ci sarà una prima rivoluzione in casa Man United. Vlahovic sarebbe un profilo molto gradito ad Amorim che ha chiesto nuovi rinforzi alla dirigenza del top club inglese.

In passato è stato già accostato all’Arsenal con Arteta pronto ad accoglierlo all’interno della rosa dei Gunners. Vlahovic vuole mettersi in mostra ancora una volta in Premier League dopo i tanti rifiuti degli ultimi anni: una mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande. Un nuovo annuncio per il futuro del serbo.