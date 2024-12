Calciomercato, Giuntoli beffato: giocherà in Premier

Il ds Giuntoli è pronto a sognare in grande, ma un obiettivo di calciomercato della Juventus potrebbe giocare in Premier League: ecco l’annuncio

Saranno ore frenetiche sul fronte calciomercato in casa Juventus. Il ds Giuntoli è al lavoro senza sosta in questi giorni per chiudere nuovi rinforzi da regalare subito a Thiago Motta: spunta la possibile beffa per i bianconeri, può giocare subito in Premier League.

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Thiago Motta. A gennaio arriveranno subito nuovi rinforzi per l’allenatore della Juventus, ma ora un obiettivo di Giuntoli potrebbe volare in Premier League. Negli ultimi giorni è stato ad un passo, ma ora tutto potrebbe cambiare incredibilmente nella sessione invernale di calciomercato. Un nuovo annuncio proveniente dalla Spagna: ecco la verità per il colpo che può sfumare negli ultimi giorni di dicembre.

Calciomercato, il futuro non sarà in Italia: ecco l’ultima novità

Una voglia immensa di allestire una rosa sempre più competitiva: ecco la mossa strategica del top club inglese che proverà a beffare così il ds Cristiano Giuntoli. Conosciamo subito le novità importanti per il colpo che può sfumare in casa Juventus: il nuovo annuncio dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.com il Tottenham ha messo nel mirino il difensore del Feyenoord, David Hancko, seguito a lungo anche dalla Juventus: è stato ad un passo anche dall’Atletico Madrid. Lo slovacco è un difensore centrale, ma può agire anche come terzino sinistro. A gennaio può subito dire addio, ma il club olandese arriverà a chiedere fino a 30 milioni di euro: ora la valutazione può abbassarsi subito.

Il ds Giuntoli è al lavoro per sostituire gli infortuni Bremer e Cabal: Motta si aspetta subito nuovi rinforzi nella sessione invernale di calciomercato. Hancko è stato seguito a lungo da Giuntoli, ma sulle sue tracce c’è anche il Tottenham: occhio anche all’Atletico Madrid di Simeone per la nuova contromossa.

Una nuova rivoluzione in casa bianconera per puntellare la rosa della Juventus: ecco l’intreccio decisivo in ottica futura per pensare al 2025 che dovrà essere ricco di successi. Spunta la nuova mossa decisiva per sognare in grande: il ds Giuntoli cercherà di rendere felice Thiago Motta per nuovi colpi di calciomercato. Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato: ormai ci siamo per i nuovi acquisti da regalare all’allenatore della Juventus.