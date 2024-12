Mourinho subito operato, ecco le sue condizioni: l’annuncio

Una notizia che ha scosso i tifosi di Josè Mourinho: l’allenatore portoghese è volato subito a Lisbona per operarsi, ecco come sta ora il tecnico del Fenerbahce

Da diverso tempo ha iniziato una nuova avventura alla guida del Fenerbahce dopo l’esonero in casa Roma. Josè Mourinho si è fatto apprezzare per la sua leadership, ma è stato bersagliato anche di critiche negli ultimi tempi. Ora improvvisamente si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione chirurgica: ecco tutta la verità sulle condizioni dell’allenatore portoghese. Pochi minuti fa è arrivato il suo messaggio pubblicato su Instagram: ecco quello che è successo nelle ultime ore frenetiche.

Mourinho operazione, ecco quello che è successo: la verità sull’allenatore portoghese

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dello stesso manager portoghese, Josè Mourinho, che ha rivelato che non si è trattato di nulla di grave: tornerà subito in panchina dopo un periodo di riposo di sette giorni. L’allenatore del Fenerbahce dirigerà subito la sua squadra nella sfida del 5 gennaio contro l’Hatayspor.

Lo stesso Mourinho ha voluto tranquillizzare i tifosi con un post su Instagram augurando a tutti buone feste: “Le notizie del mio intervento sono state molto esagerate, è solo un intervento rapido e minore”. Soltanto una settimana a casa per poi tornare ad allenare la squadra turca: Mourinho non si è mai tirato indietro nelle difficoltà mettendo in mostra tutto il suo carattero davvero unico.

A Roma ha riscontrato qualche difficoltà di troppo, ma subito si è rimesso in discussione alla guida della squadra turca. Ad inizio gennaio tornerà così a sedersi in panchina dopo un periodo di riposo di sette giorni: spunta la verità che nessuno conosceva. Sono state ore frenetiche per scoprire l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. L’emergenza finalmente è terminata: ora Mourinho non vede l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Nessun pericolo così per il portoghese pronto ad essere protagonista con il Fenerbahce.