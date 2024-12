Serie A: ultimatum al tecnico, scelto il sostituto

Un nuovo tecnico è a forte rischio e la panchina inizia a traballare. Si parla già della possibilità di una sostituzione il prossimo weekend

La Serie A non si ferma neanche durante le vacanze di Natale e questo porta alcuni tecnici ad essere a forte rischio. Secondo le ultime indiscrezioni un allenatore potrebbe essere esonerato se non cambierà passo nei prossimi giorni. La situazione di classifica consente ancora di aspettare, ma se non si vedranno dei miglioramenti l’esonero rappresenta l’unica soluzione possibile. E anche la strada verso il sostituto sembra essere segnata.

Naturalmente in questi casi l’ultima parola spetterà al campo. La speranza è che non si debba comunque arrivare ad un esonero perché significherebbe bocciare l’intero progetto. Ma la situazione non è sicuramente delle più semplici e per questo motivo in società sono in corso tutte le riflessioni del caso e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Serie A: tecnico a rischio, scelto il sostituto

L’esonero non è arrivato in questa giornata, ma dalle parole dell’allenatore si capisce già come la prossima sfida si candida ad essere decisiva per la sua panchina. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi, ma la classifica inizia ad essere a forte rischio e quindi non è da escludere che ci possa essere un avvicendamento in caso di una nuova sconfitta.

Le debacle contro la Roma poteva rappresentare la partita decisiva per Pecchia, ma i Ducali continueranno così almeno fino alla partita con il Monza. C’è la consapevolezza, anche nel tecnico, che una nuova sconfitta potrebbe essere fatale per la sua panchina e portare ad un esonero. Siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che i ragionamenti siano in corso per cercare di avere un quadro più chiaro anche su come intervenire per sostituirlo. In quel caso il nome in pole position potrebbe essere Cannavaro.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti. Pecchia ha ancora una chance per salvare la propria panchina e contro il Monza non si può assolutamente sbagliare. In caso di una nuova debacle, la soluzione esonero è la più probabile e in quel caso si potrebbe puntare tutto su Cannavaro.

Cannavaro ritorna a Parma?

Dopo aver vestito la maglia del Parma da calciatore, Cannavaro ci potrebbe tornare anche da allenatore. Per il momento è più una suggestione che altro, ma Monza si preannuncia decisiva per il possibile esonero di Pecchia.