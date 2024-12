Nuovo bomber per Conte: arriva in prestito, scippato al Barcellona

I partenopei sono alla ricerca di un vice Lukaku. In queste ultime ore è spuntato un nome nuovo che potrebbe fare a caso degli azzurri

È tempo di calciomercato anche per il Napoli. I partenopei stanno ragionando su come muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è quello di riuscire ad alzare il livello della qualità e naturalmente per farlo c’è bisogno di almeno un giocatore per reparto. Nelle ultime ore sembra aver ripreso quota l’ipotesi di un attaccante. Simeone piace molto al tecnico leccese, ma non è da escludere che si possa puntare anche su un giocatore di ancora maggiore qualità.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli sarebbe sulle tracce di un giocatore di assoluta qualità e potrebbe essere lui il nuovo bomber di Conte durante la seconda parte di stagione. Si proverà a chiudere con la formula del prestito in questo calciomercato anche se si dovrà battere la concorrenza di diversi club, tra cui il Barcellona.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per l’attacco, Conte accontentato

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa di Conte. Lo Scudetto quest’anno verrà deciso dai singoli dettagli e per questo motivo si sta provando a dare al tecnico dei partenopei dei giocatori in grado di poter alzare il livello della squadra. Al momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle suggestioni, ma c’è un nome che stuzzica molto la fantasia di Manna e sembra essersi aperta anche la possibilità di chiudere in prestito.

I partenopei sarebbero sulle tracce di Nkunku del Chelsea. L’attaccante francese, che all’occorrenza può fare l’esterno, è in rotta con i Blues e a sorpresa si parla della possibilità di un suo approdo alla corte di Conte. Un nome davvero interessante vista anche la sua qualità ed esperienza in campo internazionale. Siamo nel campo di una semplice ipotesi, ma a questo punto non è da escludere che nelle prossime ore si possa comunque sondare il terreno.

Parliamo di un calciatore di assoluta qualità e che potrebbe dare al Napoli un qualcosa in più. Naturalmente Nkunku in questo momento rappresenta solo una ipotesi di calciomercato. La strada è lunga e non è da escludere che ci possano essere dei cambiamenti nel giro di poco tempo.

