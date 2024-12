Blitz in Premier: colpo Scudetto, Manna lo prende dallo United

A sorpresa i partenopei potrebbero piazzare un colpo dai Red Devils. Il giocatore piace a Conte e ci potrebbe essere il via libera già a gennaio

Il Napoli prosegue la ricerca di un difensore. L’infortunio di Buongiorno costringe i partenopei a dare dover trovare un rinforzo nel giro di davvero poco tempo. I ragionamenti a Castel Volturno sono in corso e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa. Il profilo piace molto a Conte e non è da escludere che ci possa essere un tentativo già nei prossimi giorni. Siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni anche se presto sono attese delle novità importanti.

Secondo quanto riferito da The Athletic, il Napoli avrebbe messo nel mirino un calciatore del Manchester United per rinforzare il proprio reparto difensivo in questo calciomercato invernale. Il giocatore piace molto a Conte e da parte del club inglese la disponibilità al trasferimento. Ora resta da capire se le condizioni economiche consentiranno di arrivare alla fumata bianca.

Napoli e Manchester United in estate sono riusciti a chiudere una operazione importante come quella di McTominay. Scozzese che si sta rivelando l’arma in più almeno in questa prima parte di stagione. Ma ora a gennaio è possibile che le due squadre decidano di chiudere un altro affare. Il giocatore piace ai partenopei e il contratto in scadenza consente comunque di pensare ad un arrivo in questa sessione di calciomercato.

Per rinforzare la difesa i partenopei starebbero pensando anche a Maguire. Il centrale inglese da tempo deve lasciare il Manchester United e il contratto in scadenza al termine della stagione sembra rappresentare un’occasione di calciomercato da sfruttare per il Napoli a gennaio. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma non è da escludere che la pista possa diventare nel giro di poco tempo concreta.

Maguire, infatti, potrebbe consentire di alzare il livello del reparto difensivo e dare una mano importante a Conte. Il Napoli ci pensa e valuta la possibilità di piazzare il colpo di calciomercato. I rapporti con il Manchester United sono ottimi e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Maguire è comunque una pista da seguire per il Napoli in questo calciomercato. Il Manchester United non ha intenzione di confermarlo e quindi l’addio a gennaio è possibile e si candida ad essere il sostituto di Buongiorno almeno fino al rientro dall’infortunio. C’è anche il Galatasaray in corsa.