Nuovo esonero in Italia: Cannavaro subito in panchina

In Italia sta per arrivare in maniera del tutto inattesa e sorprendente un nuovo esonero e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Il club è pronto a sollevare il tecnico dal proprio incarico ed a puntare forte su Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno dei giocatori più forti della storia del calcio, almeno per quanto riguarda il reparto arretrato. Ha raggiunto delle vette inarrivabili per molti suoi ormai ex colleghi, arrivando a vestire maglie di club come l’Inter, la Juventus e soprattutto il Real Madrid. Il tutto partendo dalle giovanili del Napoli e vincendo anche un Mondiale da capitano con l’Italia.

Nonostante questo, però, fino ad oggi da allenatore non ha goduto di una adeguata considerazione, come testimoniato dal fatto che è ancora alla ricerca di una grande chance che gli venga concessa in panchina. In tal senso, però, ora può arrivare una svolta. Un club ha praticamente deciso per l’esonero del proprio allenatore e vuole puntare su Cannavaro.

L’ex capitano della Nazionale torna in panchina

In Italia, come detto, non ha goduto di particolare considerazione fino a questo momento. Nonostante l’ottima e sofferta salvezza conquistata con l’Udinese che sembrava, al momento del suo arrivo in panchina, ormai condannato alla Serie B. Ora, però, sta per cambiare praticamente tutto e si tratta di un colpo di scena.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica“, è fortemente in bilico la posizione di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo, con il club che è pronto a sollevarlo dal proprio incarico. E tra i nomi in pole per la sua sostituzione nei giorni scorsi c’era proprio quello di Fabio Cannavaro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Cannavaro nuovo allenatore: colpo di scena con l’esonero

Si tratterebbe di un banco di prova a dir poco importante e prestigioso per lui, che si andrebbe a misurare in un club ambizioso ed in una piazza sempre molto calorosa. E dove le pressioni di certo non mancano.

Da vedere quale sarà la decisione finale, ma la sconfitta contro il Sassuolo può essere la parola “fine” all’avventura di Dionisi alla guida del Palermo. Sono ore decisive, con Cannavaro che osserva gli sviluppi come spettatore interessato.