Napoli, Kvaratskhelia nella bufera: parole al veleno dopo il Genoa

In casa Napoli arrivano delle critiche a dir poco dure nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia dopo la partita vinta soffrendo contro il Genoa di ieri sera. Parole al veleno nei suoi confronti, che continua a non convincere pienamente in questo periodo di appannamento con il quale sta facendo i conti.

Nella giornata di ieri il Napoli ha portato a casa una vittoria di capitale importanza, che ha mantenuto intatte le speranze di titolo della squadra di Antonio Conte. Nonostante questo, in maniera paradossale, ancor di più se si tiene conto di un primo tempo ai limiti della perfezione, sono più le note stonate che quelle positive in questa sfida.

Il secondo tempo è stato vissuto praticamente per intero in apnea dalla squadra azzurra, che di fatto ha sempre faticato enormemente a trovare le giuste distanze e gli spazi giusti per rendersi pericolosi. Praticamente nullo l’impatto di Khvicha Kvaratskhelia, che adesso deve fare i conti con delle critiche molto dure che gli vengono mosse.

Il georgiano ancora nella bufera: le ultime in casa Napoli

Le prestazioni dell’ex talento della Dinamo Tbilisi continuano a lasciare perplessi, dal momento che è un lontano parente del fenomeno visto fino ad inizio anno. In tal senso, anche ieri con il suo ingresso in campo non ha dato l’impatto che si aspettava Antonio Conte. Sprecando anche una ghiotta opportunità praticamente a tu per tu con Leali.

Nel suo editoriale sul quotidiano sul quotidiano “La Repubblica“, Antonio Corbo non ha usato parole tenere nei confronti di Kvaratskhelia, definendolo come un “bengala che si spegne lentamente“. Un modo, insomma, per definire la prestazione di cui si è reso protagonista fumosa e poco più. Di certo, prendendo il posto di David Neres, non ha dato imprevedibilità.

Kvaratskhelia, dure critiche dopo il Genoa: “Un bengala che si spegne”

La questione rinnovo aleggia ancora sulla sua testa, come è normale che sia, ma in questo Kvara dimostra di aver bisogno ancora di tempo per maturare. Deve imparare, infatti, ad isolare le due sfere ed a dare il massimo in campo.

In tal senso, però, ancor di più dopo le ultime due partite, Conte sa che David Neres è pronto e che può giocare da titolare. Anche Kvaratskhelia, per difendere il proprio posto, dovrà alzare i suoi standard di rendimento.