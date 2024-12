Napoli, altro rinnovo in arrivo: accelerata improvvisa e firma

In casa Napoli arriva una svolta importante per il rinnovo di un altro profilo che si va ad aggiungere, quindi, a Mathias Olivera ed a Alex Meret. Pare ci sia stata una improvvisa accelerata che può dunque portare seriamente alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Con il presente che lascia essere sereni, almeno per il momento, viste le risposte che sta dando la squadra in campo partita dopo partita, il club partenopeo sta pensando in maniera inevitabile anche al futuro. Un grande club, infatti, non può non programmare per avere chiaro il futuro davanti a sé. In tal senso, bisogna fissare dei punti di riferimento.

Sin da quando è arrivato, infatti, Antonio Conte ha stabilito che alcuni calciatori dovessero restare a tutti i costi. E non solo sul campo i giocatori in questione hanno dato ragione all’allenatore del Napoli, ma poi gradualmente si sta lavorando per blindarli. Sta per arrivare, infatti, a quanto pare un altro importante rinnovo contrattuale.

Altro rinnovo per gli azzurri: la notizia spiazza tutti

Prima della partita contro il Genoa il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna ha parlato in maniera chiara dei rinnovi di Mathias Olivera e di Alex Meret, spiegando come i discorsi siano ben avviati per la forte volontà dei calciatori di restare all’ombra del Vesuvio. Ma ora arriva la svolta anche per un altro rinnovo, altrettanto importante.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, il Napoli è vicino a trovare la quadra anche per il rinnovo di Frank Zambo Anguissa fino al 2028. Si tratta di una notizia che fa esultare Conte, soprattutto visto il rendimento impressionante che sta avendo il centrocampista camerunese.

Napoli, il giocatore è pronto a firmare: anche Conte esulta

Come è noto, nel contratto dell’ex Fulham è prevista una clausola per un rinnovo biennale, ma il Napoli ha impostato la trattativa per cercare di premiare la sua fedeltà con un triennale ed un aumento dell’ingaggio.

Anguissa è sempre più centrale nel Napoli di Antonio Conte, che infatti non rinuncia mai né ai suoi muscoli né alla sua tecnica, che spesso è un fattore in una squadra che fa della lotta e dell’aggressività una autentica cifra distintiva. Si attende l’annuncio.