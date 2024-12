Mercato Napoli, affare con l’Atletico: 20mln per accontentare Conte

Mercato Napoli, gli azzurri in maniera inattesa lavorano ad un affare a sorpresa con l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Per il profilo in questione servono 20 milioni di euro ed è una esplicita richiesta di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso dal momento che si tratta di un nome nuovo.

Gli azzurri continuano a seguire vari profili in sede di calciomercato dal momento che questa squadra, così com’è, non può prescindere da rinforzi se intende per davvero lottare per il titolo. In tal senso, sono diversi i profili seguiti e la priorità in senso assoluto è sicuramente rappresentata dal difensore centrale, visto che si tratta di una autentica urgenza.

Oltre a questo profilo, però, Giovanni Manna sta sondando il mercato internazionale alla ricerca dei giusti rinforzi ed ora emerge un nome nuovo che può davvero fare al caso di Antonio Conte. Arriva direttamente dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e rappresenterebbe un innesto davvero di altissimo profilo per il Napoli. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, occhi in casa Atletico Madrid: le ultime

Siamo al cospetto di uno dei club più importanti al mondo, e per giunta con un allenatore come Simeone è già abituato a profili come quello di Antonio Conte il calciatore in questione. Si tratta di un nome nuovo, come detto, ma che può tornare estremamente utile alla causa dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato da “Fichajes.net”, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul talento dell’Atletico Madrid Rodrigo Riquelme, che alla corte di Diego Pablo Simeone sta trovando poco spazio e che rappresenterebbe un innesto davvero molto interessante. Sia per ragioni di ordine tecnico che per questioni tattiche, vista la sua duttilità.

Napoli, rinforzo per Conte da 20 milioni: i dettagli

Ala sinistra, all’occorrenza può agire anche da trequartista o da ala destra e rappresenterebbe per questo motivo una pedina estremamente utile alla causa di Antonio Conte.

Si tratta di un calciatore il cui valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma il Napoli potrebbe prendere Rodrigo Riquelme con la formula del prestito. In casa Atletico Madrid, infatti, sono convinti che una esperienza all’estero possa giovare alla sua crescita. Attenzione a questo nome.