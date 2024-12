Conte una furia dopo Genoa-Napoli: cosa ha detto negli spogliatoi

Antonio Conte non ha gradito per niente il secondo tempo di Genoa-Napoli della sua squadra e non ha perso occasione per ribadirlo. Sicuramente davanti alle telecamere, ma anche nelle segrete stanze dello spogliatoio. Ecco che cosa ha detto alla squadra dopo questa vittoria tanto sofferta quanto importante per le ambizioni del club.

Genoa-Napoli è stata una partita dai due volti, come si suol dire. Prima gli azzurri hanno messo in mostro la versione migliore di loro stessi, poi nella ripresa sono letteralmente scomparsi dal campo, consegnandosi nelle mani del Genoa. E’ servito un Alex Meret prodigioso per portare i tre punti a casa e conquistare momentaneamente il primo posto in classifica.

Come ribadito anche nelle classiche interviste di fine partita, questa situazione non è per niente piaciuta ad Antonio Conte, che è stato fortemente deluso da questo crollo verticale dei suoi uomini nella ripresa. In tal senso, negli spogliatoi è stato una autentica furia ed ecco che cosa ha detto alla squadra quando questa è rientrata dopo il triplice fischio.

Genoa-Napoli, secondo tempo da incubo: l’analisi

Non è un profilo noto per essere calmo e serafico e lo dimostra praticamente in ogni allenamento con la squadra. Era inevitabile una sua reazione forte, dal momento che è stato troppo brutto per essere vero il secondo tempo della squadra. In tal senso, ha fatto capire alla squadra che non sono più accettate queste cose da questo momento in avanti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” oggi in edicola, infatti, Giovanni Di Lorenzo e compagni sono stati accolti negli spogliatoi da Antonio Conte con delle parole durissime, dal momento che è rimasto totalmente basito dall’atteggiamento e dal rendimento della squadra nel secondo tempo.

Napoli, Conte una furia con la squadra negli spogliatoi: le sue parole

L’obiettivo di questa sfuriata è quella di far passare il messaggio alla squadra che dei cali del genere non possono portare a determinati traguardi. Occorre ben altro, dunque, per poter vincere ed essere continuativi nel tempo per lo Scudetto.

In ogni caso, per fortuna è andata per il meglio, con Conte ed il suo Napoli che hanno portato a casa tre punti fondamentali per le ambizioni di questa squadra. Con il Venezia servirà chiudere al meglio il 2024.