Mercato Napoli, sorpresa per il difensore: 30mln e Giuntoli bruciato

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora pare siano pronti ad affondare il colpo per un affare a sorpresa per la linea di difesa. Pronti 30 milioni di euro per il centrale in questione e la notizia rappresenterebbe una autentica beffa per la Juventus di Cristiano Giuntoli, da tempo sulle tracce del calciatore.

Gli azzurri, come è noto, per gennaio non possono non pensare come priorità assoluta al difensore centrale. Anche la vittoria di ieri contro il Genoa ha fatto vedere a chiare lettere che questa squadra non ha un sostituto all’altezza di Alessandro Buongiorno e lo stesso si può dire per quanto riguarda Amir Rrahmani. Serve ovviare a questo problema.

L’ex Torino, infatti, starà lontano dal terreno di gioco per almeno un mesetto e non è pensabile continuare così come stanno le cose. Soprattutto se l’idea è quella di puntare per davvero allo Scudetto. In tal senso, però, adesso emerge un nome a sorpresa che può tornare molto utile agli azzurri. Andiamo a vedere le ultime sul mercato del Napoli.

Mercato Napoli, nome nuovo per la difesa: le ultime

Juan Jesus e Rafa Marin, allo stato attuale delle cose, non hanno per niente convinto Antonio Conte, che non ha caso ha chiesto al club degli investimenti importanti per puntellare la retroguardia. Sicuramente per la seconda metà della stagione, ma anche in vista del prossimo anno, quando il Napoli si vorrà riconfermare ad alti livelli.

In tal senso, stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur sul proprio account X, infatti, il Napoli è tornato a muoversi sulle tracce del roccioso difensore slovacco del Feyenoord David Hancko, che sta facendo cose egregie e che da tempo piace e tanto anche alla Juventus di Cristiano Giuntoli.

Napoli, occhi in Olanda per il centrale: affare da 30 milioni

Classe 1997, si tratta di un calciatore di piede mancino e che ha una struttura fisica impressionante. Per questo piace anche a tanti altri club in giro per l’Europa. La strada, in tal senso, è sicuramente in salita.

Hancko è già passato in Serie A, con la maglia della Fiorentina, pur senza lasciare il segno. Da lì il passaggio allo Sparta Praga prima dell’esplosione al Feyenoord. Il Napoli ci pensa, consapevole che servono circa 30 milioni di euro per beffare la Juventus.