Napoli, scambio tra portieri: Meret si gioca il posto

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Scambio in vista tra i portieri con Meret diretto interessato: cosa succede ora?

Il futuro di Alex Meret non è ancora molto chiaro. Il portiere del Napoli vorrebbe continuare la sua avventura in maglia azzurra, ma al momento non c’è ancora la firma sul nuovo contratto. Spunta una nuova operazione di mercato in vista di gennaio con uno scambio tra portieri: ecco tutta la verità.

Il calciomercato del Napoli continua a regalare colpi di scena incredibili in vista di gennaio. Una nuova mossa a sorpresa in porta questa volta: spunta un nuovo intreccio suggestivo nella sessione invernale, ecco la verità annunciata da Sky Sport. Saranno giorni intensi per conoscere così i prossimi acquisti per Antonio Conte: l’allenatore azzurro ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi di qualità per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. Spunta la nuova maxi operazione di mercato per gennaio: cosa succederà ora?

Calciomercato Napoli, l’intreccio in porta: ecco chi giocherà

Il ds Manna è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva conoscendo da vicino anche la situazione degli scontenti. Con una partita a settimana Conte non ha intenzione di fare grosse rivoluzioni di formazione: ecco la verità per un nuovo innesto in porta.

Come svelato da Sky Sport, il Napoli starebbe pensando anche ad uno scambio tra portieri. In pole ci sarebbe così il portiere friulano, Simone Scuffet, che non è più il titolare a Cagliari: al suo posto sta giocando nelle ultime sfide di Serie A l’albanese Alen Sherri. Ora potrebbe così diventare il vice Meret giocandosi il posto con lui: i due si conoscono ormai da tempo vivendo diverse avventure in Nazionale a Coverciano.

. Elia Caprile è voglioso di giocare con continuità per mettere in mostra tutto il suo talento: Conte l’ha chiamato in causa in Coppa Italia e per sostituire Meret in Serie A nel periodo del suo infortunio. Il portiere azzurro ha mostrato sempre affidabilità e potrebbe così ritrovare anche il suo ex allenatore all’Empoli, Davide Nicola, che intende raggiungere la salvezza il prima possibile.

Un affare che accontenterebbe tutte le parti coinvolte in vista di gennaio: Meret vorrebbe così firmare il suo rinnovo con il Napoli per continuare la sua avventura in maglia azzurra. Tutto potrà succedere nei prossimi giorni.