Napoli, rottura con lo United: primo regalo per Conte

Il Napoli vuole puntare in alto per cullare il sogno Scudetto: la concorrenza è alta, ma potrebbe arrivare il primo regalo per Antonio Conte a gennaio

L’allenatore del Napoli ha richiesto a gran voce nuovi colpi in ottica futura: ecco la volontà del presidente De Laurentiis che non intende badare a spese. Spunta la nuova mossa strategica in vista della seconda parte di stagione: il momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, continua a monitorare attentamente ogni operazione di calciomercato. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici per essere protagonista anche nella prossima Champions League. Ecco l’intreccio decisivo in vista della sessione invernale di calciomercato: tutto può cambiare improvvisamente, è arrivata la rottura definitiva con il Manchester United. Novità importanti per capire i margini di chiudere la possibile trattativa di calciomercato: ecco la mossa strategica del presidente De Laurentiis per accontentare subito Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa: ecco la verità sul colpo di gennaio

Il ds Manna vorrebbe subito iniziare il nuovo anno sparando i botti di Capodanno in casa azzurra con nuovi innesti di qualità. Spunta la nuova operazione in casa United: ecco il momento decisivo per chiudere subito un nuovo colpo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Joshua Zirkzee ha rotto con il Manchester United: Amorim potrebbe dare l’ok per la cessione a gennaio dopo aver vissuto soltanto pochi mesi con i Red Devils. Il Napoli potrebbe preparare un nuovo rilancio beffando la Juventus che monitora attentamente l’attaccante olandese che conosce molto bene Thiago Motta. L’allenatore bianconero lo vorrebbe avere subito con sè, ma spuntano anche gli azzurri.

Anche il talentuoso giocatore inglese del Manchester United, Marcus Rashford, è pronto a cambiare aria. Il manager portoghese non l’ha convocato nelle ultime sfide di Premier League rompendo definitivamente con lui: aveva svelato di recuperarlo per il resto della stagione, ma ormai i rapporti si sono deteriorati.

Il Napoli proverà così a chiudere un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo: in tal caso uno tra Simeone e Raspadori partirebbe subito per una nuova destinazione. La volontà del giocatore sarà decisiva per fare il suo ritorno immediato in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Bologna. Ora Zirkzee è sempre più vicino all’Italia: il Napoli tenta il rilancio immediato.