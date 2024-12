Conte lo vuole a tutti i costi, il Napoli lo accontenta: pronto lo scambio

È il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per gennaio. Il Napoli è pronto ad accontentare il suo condottiero.

Stando alle ultime notizie, infatti, nei prossimi giorni, superato il Natale, la dirigenza partenopea dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale per il giocatore, indicato essere dal salentino il profilo che permetterà alla sua formazione di compiere il definitivo salto di qualità in questa stagione. Di solito l’ultima parola spetta sempre e solo al campo, ma la cura Conte in questa stagione ha avuto effetto su parecchi giocatori, e non è da escludere che possa averlo anche su di questo.

Ovviamente parlare di accordo è piuttosto prematuro, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta.

Conte lo vuole a tutti i costi

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che piano piano starebbe iniziando a svelare le proprie strategie. Si credeva che la formazione partenopea a gennaio potesse fare “solo” un difensore centrale ed un esterno di difesa, ma Antonio Conte avrebbe espresso un desiderio che Giovanni Manna starebbe cercando di avverare.

I presupposti ci sono, anche se l’impressione è che questa trattativa risulti essere più semplice a dirsi che a farsi, per tanti motivi. Eppure il salentino non ha alcuna intenzione di mollare la presa, anzi, avrebbe deciso di scendere in campo in prima persona per cercare di smuovere un po’ la situazione. L’impressione è che fatte passare queste feste natalizie si saprà di più, con il Napoli che potrebbe anche affondare il colpo decisivo prima della fine dell’anno così da mettere a disposizione di Antonio Conte il giocatore sin da subito.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il salentino vuole a tutti i costi Lorenzo Pellegrini in azzurro. Il club è pronto ad accontentare il suo tecnico proponendo alla Roma uno scambio che potrebbe alla fine dei conti accontentare tutti.

Napoli, pronto lo scambio

Il Napoli vuole far vestire di azzurro Lorenzo Pellegrini, che al momento non si sarebbe ancora espresso in merito al suo futuro. Capitano ed icona di questa Roma, il nazionale italiano potrebbe anche decidere di far saltare tutto per amore della sua squadra, ma quando c’è di mezzo Antonio Conte tutto può succedere.

Il salentino vuole il 7 giallorosso, lusingato dell’interesse dell’ex CT. La Roma dal canto suo sarebbe anche disposta a lasciar partire Pellegrini, ma solo difronte ad un’offerta economica congrua con il suo valore di mercato. A fronte di questo il Napoli avrebbe pronta la soluzione, visto che questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile inserimento nelle trattative di Giacomo Raspadori come contropartita tecnica. Staremo a vedere.