Lascia il Napoli ma resta in Serie A: accordo trovato per gennaio

Uno degli eroi del terzo scudetto azzurro, nonché giocatori amatissimo dai tifosi partenopei, si appresta a lasciare Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo per la sua cessione in Serie A, operazione che di conseguenza permetterebbe di liberare posti in rosa che verranno poi occupati da alcuni dei giocatori richiesti da Antonio Conte per questo calciomercato.

Ovviamente il tutto è ancora da definire, ma con ogni probabilità passate queste feste natalizie si entrerà nel vivo delle trattative, con le parti che potranno sedersi al tavolo per risolvere anche gli ultimi importanti dettagli di un accordo tutt’altro che scontato, ma prossimo alla definizione.

Lascia il Napoli per la Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, questa volta in uscita. Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo sarebbe in trattativa per la cessione di uno dei veterani della rosa di Antonio Conte, giocatore che ha vissuto il primo anno di Spalletti, lo scudetto, ma anche il fallimento della scorsa stagione.

L’impressione, però, è che il suo tempo a Napoli sia finito, ed a questo punto meglio mettere adesso un punto alla situazione piuttosto che rischiare di rovinare quanto di bello c’è stato nel corso di tutti questi anni. Dal canto suo, però, il giocatore non vorrebbe lasciare quella che oramai definisce casa sua, ma l’impressione è che non ci sia altra soluzione, anche perché i discorsi tra le parti starebbero viaggiando spediti in vista del prossimo calciomercato invernale.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, queste potrebbero essere le ultime settimane al Napoli di Juan Jesus, che a quanto pare anticiperebbe di sei mesi la fine del suo rapporto lavorativo con il club per trovare maggiore fortuna altrove in vista della seconda parte di stagione, sempre in Serie A.

Accordo raggiunto per gennaio: tutto pronto per il suo addio

Il futuro di Juan Jesus è sempre più lontano da Napoli. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma l’impressione è che con 6 mesi di anticipo possa terminare il suo rapporto con il club partenopeo.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Venezia avrebbe chiesto informazioni per l’ex Roma in vista del prossimo calciomercato. Al momento nulla ancora di concreto, ma l’impressione è che il club lagunare possa approfondire questi discorsi nei prossimi giorni per regalare ad Eusebio Di Francesco non solo un difensore d’esperienza per ottenere la salvezza, ma anche un giocatore che l’allenatore conosce molto bene considerati i loro trascorsi insieme a Roma. Staremo a vedere.