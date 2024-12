Napoli: scambio decisivo, è fatta per il nuovo bomber

In casa partenopea si lavora per uno scambio a sorpresa con un club di Premier. Conte potrebbe avere in questo modo il nuovo bomber

Non si ferma il lavoro di Manna. Il direttore sportivo dei partenopei sta lavorando in modo quotidiano per individuare i rinforzi da dare ad Antonio Conte. La priorità riguarda la difesa. L’infortunio di Buongiorno costringe il ds degli azzurri ad intervenire per consentire al tecnico leccese di avere delle risposte importanti in quel ruolo. Per il momento sono in corso le riflessioni, ma presto saranno sciolte le riserve e le trattative sono destinate ad entrare nel vivo.

Ma il lavoro di Manna non è finito qui. Conte, nonostante l’ottima risposta di Simeone, continua a sperare in un vice Lukaku di livello per alzare ancora di più il livello. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche se in queste ultime ore sta prendendo piede una ipotesi davvero clamorosa: uno scambio che nessuno si sarebbe aspettato. Vedremo se ci sarà la possibilità di portare a termine questo scambio oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, decisivo Osimhen

In casa Napoli c’è una certezza: il nuovo bomber potrà arrivare solamente con la partenza di Osimhen. Il nigeriano è in forza al Galatasaray, ma il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione differente. Le ultime indiscrezioni parlano di un giocatore voglioso di andare a giocare in Premier già a gennaio e per questo motivo i partenopei hanno dato il via libera ad una cessione anticipata.

Il Manchester United resta in pole position, ma i Red Devils aspettano l’estate per affondare il colpo. E così spunta una nuova ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione: ovvero uno scambio con l’Aston Villa. Ci sarebbero stati anche dei contatti tra il calciatore e il club inglese e si pensa ad inserire nella trattativa anche Duran, il principale obiettivo dell’attacco del Napoli per la prossima estate.

Sono in corso le valutazioni del caso e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si possa comunque intavolare uno scambio Duran-Osimhen tra Napoli e Aston Villa nel prossimo calciomercato invernale.

Mercato Napoli: Duran resta l’obiettivo numero uno per l’attacco

A prescindere da una partenza immediata di Osimhen, il Napoli continua a seguire da vicino Duran dell’Aston Villa. Il giocatore piace molto anche a Conte e si proverà a chiudere il colpo entro il calciomercato estivo.