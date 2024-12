Manna lo riporta in Europa: Conte accontentato

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. I partenopei stanno individuando i rinforzi giusti da dare al proprio tecnico

Il Napoli prepara a far entrare nel vivo il proprio calciomercato. I partenopei hanno bisogno di rinforzare la rosa a disposizione per riuscire a centrare l’obiettivo Scudetto e per farlo c’è bisogno di alzare il livello della squadra. Le indicazioni da parte di Conte sono molto chiare ed ora toccherà a Manna riuscire a trovare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico.

Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi, ma c’è un profilo che interessa molto il Napoli e, secondo quanto riferito da Konur, rappresenta un giocatore da poter acquistare durante il calciomercato invernale. La trattativa non è semplici per diversi motivi, ma Manna sembra essere pronto ad accontentare Conte e regalarlo al proprio tecnico. Siamo nel periodo delle riflessioni e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

In casa Napoli si ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo è quello di portare in maglia azzurri giocatori pronti, ma anche giovani e in grado di poter alzare il livello. Al momento siamo nel campo delle riflessioni e delle ipotesi visto che ancora Manna non ha sciolto i dubbi. La volontà del direttore sportivo è quello di non sbagliare nulla e per questo motivo non ci resta che attenderei prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Il nome nuovo per quanto riguarda il Napoli è quello di Gabri Veiga. I partenopei non hanno perso di vista il centrocampista spagnolo e rappresenta una questione da valutare in questo calciomercato. Da parte sua c’è intenzione di ritornare nuovamente in Europa e ci sono diverse cose da verificare a partire dal prezzo. Ma Manna ci fa un pensierino e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Sicuramente Gabri Veiga rappresenta un nome di assoluto livello per Conte per diversi motivi e Manna un pensierino lo sta facendo in ottica calciomercato invernale. La rosa del Napoli ha bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche e a questo punto vedremo nelle prossime settimane se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si dovrà andare su obiettivi differenti. Presto si avranno delle novità importanti.