Napoli, nuovo mediano per Conte: intreccio con la Fiorentina

Il Napoli a sorpresa può puntare su un nuovo mediano da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Può essere il profilo ideale per questa squadra e si viene a creare un interessante intreccio con la Fiorentina. Le due realtà, infatti, si trovano ancora una volta ad incrociare le armi in sede di calciomercato.

Gli azzurri sanno che a gennaio dovranno intervenire in maniera importante, dal momento che questa squadra è lì, che lotta per il titolo, ma non ha una rosa sufficientemente profonda per reggere a lungo. Basti pensare alla paura che si è diffusa nell’ambiente per l’infortunio di Alessandro Buongiorno, dal momento che non è considerato all’altezza dai più Juan Jesus.

Per questo motivo la priorità che ha indicato Antonio Conte è quella di trovare un difensore centrale capace di alternarsi con Rrahmani e con l’ex capitano del Torino. Con il brasiliano che dovrebbe restare come quarta opzione. In tal senso, però, adesso il Napoli può affondare il colpo anche per un rinforzo in mezzo al campo.

Nuovo mediano da consegnare a Conte: le ultime

In mezzo al campo, allo stato attuale delle cose, ci sono sostanzialmente cinque giocatori per tre ruoli. Gli interni di centrocampo titolari sono Anguissa e McTominay, ed alle loro spalle l’unica opzione è Folorunsho come alternativa. Mentre l’alter ego di Lobotka è Gilmour, e c’è da stare tranquilli da questo punto di vista.

Con l’ex Hellas Verona che potrebbe seriamente salutare davanti ad offerte interessanti, il Napoli potrebbe pensare seriamente di tornare alla carica per un nome molto chiacchierato anche questa estate. Si tratta di Sebastian Szymanski, talento purissimo del Fenerbahce e della Nazionale polacca e che, a quanto pare, piace molto a Conte.

Folorunsho in uscita, intreccio con la Fiorentina del Napoli per il mediano

L’intreccio con la Fiorentina può essere altamente interessante. Anche la Viola, infatti, si sta muovendo per il polacco ma anche per lo stesso Folorunsho. Nel momento in cui dovesse arrivare l’affondo per il giocatore di proprietà del Napoli, gli azzurri avrebbero la strada spianata per Szymanski.

Da vedere, poi, se si riuscirà a trovare la quadra con il Fenerbahce, che in estate chiedeva 35 milioni e che ora potrebbe aver abbassato sensibilmente le proprie richieste. Si attendono sviluppi in tal senso.