Napoli, nome nuovo dal River Plate: annuncio inatteso del dirigente

Il Napoli continua a cercare in sede di calciomercato i rinforzi giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed ora emerge un nome nuovo che può arrivare direttamente dal River Plate. Arriva, in tal senso, un annuncio inatteso da parte del noto dirigente. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Quella di gennaio sarà una sessione di calciomercato non sbagliare per il direttore sportivo Giovanni Manna. Per quanto, infatti, i soldi siano limitati dopo gli enormi sforzi fatti questa estate per accontentare Conte, la squadra necessita di rinforzi e la dirigenza non può di certo restare a guardare. Soprattutto visti gli straordinari risultati fino a questo momento conseguiti.

La priorità, come è noto e come è stat già ribadito più e più volte, è quella di trovare un rinforzo adeguato per la linea difensiva. Viaggia verso la permanenza Juan Jesus, mentre potrebbe seriamente essere ceduto in prestito, per trovare più spazio, Rafa Marin. In tal senso, però, emerge adesso un nome nuovo che proviene direttamente da una fucina di talenti come il River Plate.

Nome nuovo dal River Plate: colpo di scena in mediana?

Se è vero che la priorità riguarda il reparto arretrato, per il resto non si starà di certo a guardare. Davanti ad uscite, infatti, potrebbero arrivare rinforzi anche in mediana ed in attacco. Ed i colpi di scena, dunque, sono assolutamente da mettere in conto. In tal senso, attenzione ad un nome a sorpresa molto interessante.

Secondo Pietro Lo Monaco, storico e noto dirigente sportivo, a questo Napoli manca un centrocampista alla Zielinski o alla Hamsik capace di legare il gioco ed i reparti. Anche capace di servire Romelu Lukaku rapidamente ed in profondità, come preferisce lui. Ed in tal senso fa il nome, in una intervista a Radio Marte, di Franco Mastantuono.

Napoli, rinforzo dal Sud America: cosa c’è di vero

Dal suo punto di vista, sarebbe un colpo straordinario, dal momento che si tratta del prototipo del centrocampista moderno. Classe 2007, è da molti considerato il nuovo fenomeno del calcio argentino.

C’è un problema, però, non di poco conto. Su Mastantuono, infatti, si stanno muovendo da tempo sia il Barcellona che il Real Madrid ed il River Plate aspetta che si generi un’asta internazionale. Strada in salita, dunque, per il Napoli.