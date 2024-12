Napoli, nuovo affare in Premier: maxi scambio fa felice Conte

In casa Napoli arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Gli azzurri sono al lavoro per un nuovo affare che arriva direttamente dalla Premier League. La soluzione è il maxi scambio che fa felice Antonio Conte e che può rappresentare un autentico colpo di scena nel presente e nel futuro del club.

Gli azzurri guardano sempre con estremo interesse alla Premier League, dal momento che si tratta di un torneo sempre foriero di grandi novità in sede di calciomercato. Girano tantissimi soldi, infatti, ma essendo un campionato molto competitivo non tutti i calciatori riescono ad adattarsi in poco tempo. Per questo a volte si rivelano dei flop.

Altrove, poi, gli stessi calciatori finiscono in maniera inevitabile per rinascere nel vero senso della parola. Stavolta, però, il Napoli ha messo gli occhi su un talento purissimo che gioca in Inghilterra. Il maxi scambio, in tal senso, può essere la chiave per sbloccare questa operazione e fare questo gradito regalo ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri lavorano ad un nuovo colpo in Premier

La priorità, come più volte ribadito, è quella di regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore centrale da affiancare a Rrahmani e Buongiorno, ma attenzione anche ad altri reparti. In particolar modo in attacco, dove restano tutte da studiare e da seguire le situazioni relative a Simeone e Raspadori. In tal senso, arriva ora un colpo di scena.

Stando a quanto raccontato da “TBR Football“, infatti, il Napoli non ha mollato la pista che porta al nome di Jhon Duran ed anzi sarebbe pronto ad intavolare uno scambio che avrebbe davvero del clamoroso. Ma che potrebbe convincere l’Aston Villa a lasciar partire il suo talento che quest’anno sembra essere arrivato alla sua consacrazione.

Napoli, maxi scambio per arrivare al bomber: colpo di scena

La contropartita per ottenere il sì dell’Aston Villa sarebbe niente poco di meno che Victor Osimhen. Dal suo punto di vista, infatti, il nigeriano vorrebbe proseguire la sua carriera in Premier League, ma andrebbe poi trovata la quadra per il suo ingaggio.

D’altronde, come riferito da più parti, i Villans valutano il bomber 60-70 milioni per gennaio e per il Napoli, senza una soluzione di questo tipo, si tratterebbe di una strada assolutamente non percorribile. Si attendono sviluppi.