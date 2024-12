Rabiot torna in Serie A: trattativa lampo e firma

In maniera del tutto inattesa si possono riaprire le porte del campionato italiano per Adrien Rabiot. Un club di Serie A sta preparando l’affondo per assicurarsene le prestazioni, ma servirà una trattativa lampo per poter anticipare la folta concorrenza con cui bisogna fare i conti. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un centrocampista completo che, spesso sottovalutato, è stato per tutti gli allenatori che lo hanno avuto, tanto al Paris Saint Germain quanto in Nazionale francese, senza dimenticare la Juventus, assolutamente imprescindibile. Quando ha deciso di salutare i bianconeri a parametro zero, tutti si aspettavano da lui un salto di qualità.

Alla fine, però, complici le richieste a dir poco importanti della mamma procuratrice, l’unica squadra che è stata disposta ad affondare il colpo per lui è stato l’Olympique Marsiglia. Si ha la netta sensazione, però, che sia solo un tappa di passaggio per lui ed ora un club italiano sta lavorando per riportare Adrien Rabiot in Serie A. Andiamo a vedere le ultime.

L’ex Juventus di nuovo in Serie A: colpo di scena

Complice un fisico monumentale e delle straordinarie qualità sia tecniche che di inserimento, si tratta di un mediano completo, capace di interpretare perfettamente ogni situazione di gioco. Ha legato il suo nome alla Juventus, ma ora è pronto a tirare un autentico colpo mancino ai suoi ex tifosi. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, Adrien Rabiot potrebbe seriamente tornare in Italia, dal momento che ci sono club di Serie A che si stanno muovendo per riportarlo qui e spingerlo a salutare l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c’è dietro.

Rabiot nel mirino di club italiani: le ultime notizie

Come è noto, ci hanno provato a lungo per lui la scorsa estate sia l’Inter che il Milan e, ragionevolmente, potrebbero essere ancora loro i club a cui fa riferimento il giornalista, senza però dirlo esplicitamente.

In entrambi i casi per i suoi ex tifosi della Juventus sarebbe un autentico sgarbo, visto che si tratta di squadre tradizionalmente rivali dei bianconeri. Ma, come è noto, il calciomercato è anche questo. Ed Adrien Rabiot ha già dimostrato di non temere di compiere scelte impopolari.