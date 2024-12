Blitz in Premier: non solo la punta, altro affare con lo United

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa di Conte. C’è un giocatore in uscita dallo United e Manna è pronto a fare un tentativo

Il Napoli guarda a come rinforzare la squadra a disposizione di Conte. In questo momento a Castel Volturno sono in corso le valutazioni del caso sui profili utili agli azzurri. I dubbi saranno sciolti nelle prossime settimane e attenzione ad una occasione che potrebbe svilupparsi in Premier League. Secondo quanto riferito da caughtoffside, il giocatore è ormai fuori dagli schemi del Manchester United e un tentativo è destinato ad essere fatto.

Una operazione non semplice considerata anche la concorrenza. Ma Conte un pensierino lo sta facendo e da parte del Manchester United la volontà di lasciarlo partire durante il calciomercato invernale. Il Napoli ci pensa e presto potrebbe sondare il terreno per valutare con maggiore attenzione la possibilità di piazzare un colpo simile. Naturalmente i prossimi giorni saranno fondamentali e non ci resta che attendere per capire meglio come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Napoli: occasione dal Manchester United, Manna ci pensa

I rapporti tra Napoli e Manchester United sono ottimi. L’operazione McTominay ha permesso ai partenopei di rinforzare la squadra con un giocatore importante. Per questo motivo a Castel Volturno si ragiona sulla possibilità di piazzare un altro colpo dal club inglese. Si parla tanto di Rashford, Zirkzee o Maguire, ma ci potrebbe essere anche un ulteriore profilo destinato ad entrare nella lista di Manna.

Stiamo parlando di Luke Shaw. Il classe 1995 non rientra più nei piani di Amorim e si lavora per trovare una soluzione differente in questo calciomercato invernale. Il Napoli rappresenta una possibilità considerata la necessità di avere un vice Olivera e la sua abilità anche a giocare in una difesa a tre. Il Manchester United è pronto a dare il via libera a questa cessione e quindi c’è la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente al momento parliamo di semplice ipotesi. Non c’è una trattativa in corso tra Manchester United e Napoli, ma i partenopei presto potrebbero sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione durante il calciomercato invernale. Nei prossimi giorni si avrà un quadro molto più chiaro.

