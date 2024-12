Napoli: l’infortunio cambia i piani, arriva in prestito

A Castel Volturno si continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Ma l’infortunio potrebbe cambiare i piani dei partenopei

Il conto alla rovescia per l’inizio del calciomercato invernale è iniziato. Nelle prossime settimane le squadre ufficializzeranno i primi colpi e per questo motivo le trattative sono pronte ad entrare nel vivo. Il Napoli è destinato ad essere uno dei protagonisti considerando anche la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La speranza del tecnico è quella di avere dei nuovi rinforzi per alzare il livello della rosa.

Naturalmente in questo momento non si hanno certezze. A Castel Volturno si ragiona su quali giocatori portare in azzurro e presto saranno sciolti i dubbi. Intanto, però, non arrivano delle buone notizie per il Napoli in ottica calciomercato invernale. Un infortunio, infatti, ha cambiato i programmi di Manna e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la questione.

Calciomercato Napoli: tegola per il tecnico, come cambia il mercato

Il calciomercato di gennaio, come spiegato in più di un’occasione, è imprevedibile e potrebbe cambiare da un momento ad un altro a causa magari di cessioni impreviste oppure di infortuni. E proprio un problema fisico è destinato a modificare un po’ i movimenti in casa Napoli. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà questa situazione.

Stando a quanto riferito da Konur, l’Arsenal sembra essere intenzionato a puntare su Kolo Muani dopo l’infortunio di Saka con la formula del prestito. Il giocatore è in uscita dal PSG ed era stato accostato anche al Napoli vista la necessità di puntare durante il calciomercato invernale su un vice Lukaku. Ma ora i Gunners sono pronti ad affondare il colpo per cercare di rinforzare il reparto offensivo.

Il Napoli resta comunque alla finestra e aspetta le mosse dell’Arsenal. Kolo Muani è uno dei possibili obiettivi dei partenopei, ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte anche da parte del PSG e dello stesso giocatore in questo calciomercato.

Mercato Napoli: Kolo Muani resta un obiettivo

Kolo Muani resta un obiettivo di calciomercato del Napoli anche se non è detto che alla fine i partenopei possano puntare sul francese. La concorrenza dell’Arsenal non sarà semplice da battere e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.