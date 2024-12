Napoli, De Zerbi beffato: firma subito a gennaio

Il Napoli è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi a gennaio. Il ds Manna vuole accelerare i tempi per arrivare alla firma del giocatore di proprietà della Juventus

Segutio anche da Roberto De Zerbi per portarlo al Marsiglia, ora è pronto a firmare subito con il club di Aurelio De Laurentiis. Il ds Manna continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per un nuovo colpo a gennaio: ecco l’intreccio decisivo con la richiesta già effettuata da Antonio Conte.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per allestire una rosa competitiva nella seconda parte di stagione. Il Napoli vuole puntare subito al ritorno in Champions League: Conte è molto concentrato alle prossime sfide per chiudere in bellezza il girone d’andata. Un nuovo intreccio con Roberto De Zerbi che ha seguito a lungo il calciatore di proprietà della Juventus: conosciamo tutta la verità, si avvicina sempre di più il colpo.

Napoli, si avvicina il nuovo colpo per Conte: la verità

Un nuovo intreccio di calciomercato da chiudere subito nei primi giorni di calciomercato: ecco il colpo a sorpresa in casa Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli è pronto a dire addio alla Juventus per iniziare una nuova avventura in maglia azzurra. Il centrocampista bianconero non è più al centro del progetto di Thiago Motta: ora arriverà l’addio nella sessione invernale. Seguito da tante big d’Europa e della Serie A, il giocatore piacentino vuole dimenticare in fretta i mesi trascorsi lontano dal campo.

Il Napoli vuole tornare subito protagonista in Champions League: Conte ha intenzione di continuare a portare avanti il progetto tecnico di De Laurentiis. Dopo un inizio entusiasmante in Serie A, l’allenatore azzurro ha chiesto nuovi rinforzi pronti a firmare a gennaio. Il ds Manna vuole subito avere la meglio per chiudere il colpo Fagioli: il classe 2001 è pronto a lasciare Torino per iniziare una nuova avventura in Serie A.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro: tutto ruota intorno alla posizione di Raspadori pronto a fare le valigie a gennaio. Saranno due operazioni da monitorare attentamente in vista della prossima sessione di calciomercato: Fagioli firmerà subito il suo nuovo contratto per dire addio subito ai bianconeri. La Juventus vuole subito incassare tanti milioni per pensare a nuovi innesti da regalare a Thiago Motta.