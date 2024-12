Napoli, Osimhen firma: ADL incassa 75 milioni

Osimhen è pronto a cambiare squadra già a gennaio: un top club d’Europa ha intenzione di sborsare subito la clausola di 75 milioni di euro

L’attaccante nigeriano è volato in prestito al Galatasaray ad inizio settembre, ma a gennaio potrebbe esserci anche una nuova squadra pronta a sborsare 75 milioni di euro. Ecco l’intreccio decisivo in casa Napoli, ancora proprietario anche del suo cartellino: il presidente De Laurentiis ha intenzione di incassare subito tanti milioni dalla sua cessione.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente nuovi innesti di caratura internazionale a gennaio. Spunta un nuovo intreccio con Victor Osimhen, pronto ad essere ceduto a titolo definitivo: un top club d’Europa è pronto a sborsare l’intera clausola di rescissione inserita nel suo contratto. Il presidente De Laurentiis vuole subito incassare tanti milioni a gennaio: ecco l’ultim’idea di calciomercato.

Napoli, futuro Osimhen: ecco l’intreccio per 75 milioni

La dirigenza partenopea dovrà così valutare ogni possibilità di calciomercato in ottica futura. A gennaio potrebbe arrivare la cessione definitiva: ecco la verità annunciata pochi minuti fa da Sport Mediaset.

Come svelato da Sport Mediaset il futuro di Osimhen potrebbe essere subito in Premier League. Il Manchester United targato Amorim vorrebbe subito sborsare i 75 milioni di euro della clausola. L’attaccante nigeriano è tornato protagonista con la maglia del Galatasaray: Zirkzee potrebbe essere offerto come contropartita tecnica per abbassare le pretese del club di De Laurentiis.

Un momento decisivo per conoscere il futuro dell’ex Napoli: la sua storia d’amore è terminata in estate con i colori azzurri, ora spunta la nuova destinazione. Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima destinazione: al Galatasaray è davvero molto felice, ma a gennaio potrebbe così vestire la maglia del Manchester United.

I Red Devils sono alla ricerca di un valido attaccante per riportare in alto il Manchester United: saranno giorni decisivi per provare così a chiudere subito l’affare Osimhen. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a chiudere l’affare in tempi brevi per puntare così a nuovi obiettivi di calciomercato: tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa azzurra.

Il Napoli è al lavoro per puntellare la rosa di Antonio Conte con obiettivi di calciomercato già monitorati a lungo dal direttore sportivo Giovanni Manna. Una voglia immensa di chiudere subito nuovi innesti di qualità grazie all’intreccio totale tra Napoli e Man United per l’affare Osimhen.