Spinazzola KO, duro colpo per Conte: svelati i tempi di recupero

In casa Napoli è arrivata una dura tegola rappresentata dallo stop per un problema muscolare per quanto riguarda Leonardo Spinazzola. L’infortunio è delicato ed ora vengono svelati i tempi di recupero che servono in questo caso.

E’ un momento cruciale per la stagione del Napoli, dal momento che molto si deciderà in queste prossime due partite. Vincerle vorrebbe dire arrivare allo scatto finale con l’Inter con il vento in poppa e con la strada in discesa, dal momento che il calendario degli azzurri sulla carta è più facile. Avranno, però, sicuramente piani differenti da una parte il Milan e dall’altra il Bologna, proprio i due prossimi avversari della squadra di Antonio Conte. In tal senso, però, non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Come annunciato da Antonio Conte ieri in conferenza stampa pre gara, infatti, è andato KO a causa di un problema di natura muscolare Leonardo Spinazzola. E’ stata una tegola autentico sicuramente per il Napoli, ma anche per lo stesso calciatore, che stava vivendo un momento esaltante in cui era anche riuscito a conquistare una maglia da titolare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano dal fronte infermeria per quanto concerne i tempi di recupero di cui ha bisogno per rimettersi in sesto e tornare a disposizione del proprio allenatore.

Infortunio Spinazzola, svelati i tempi di recupero: le ultime

Il laterale sinistro di Antonio Conte dovrà saltare sicuramente la sfida contro il Milan, e per questo motivo tornerà titolare Mathias Olivera nonostante la fatica per il viaggio intercontinentale che è stato necessario per giocare con la Nazionale uruguaiana. In tal senso, è fondamentale che Spinazzola torni nel minor tempo possibile dal momento che il Napoli non può fare a meno dei suoi strappi e della sua capacità di incidere. Per lui si è trattato di un affaticamento muscolare ed andiamo a vedere le ultime notizie sui tempi di recupero.

Secondo quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, Spinazzola dovrebbe farcela a tornare a disposizione per la gara contro il Bologna, valevole per il prossimo turno di Serie A. Per rimettersi in sesto dovrebbe aver bisogno di 5-7 giorni e di conseguenza l’allarme dovrebbe rientrare, per così dire, per una trasferta tanto delicata ed importante. Ovviamente lo stesso calciatore farà di tutto per esserci e per rientrare a disposizione.

Contro il Milan, dunque, ci dovrebbe essere ancora il 3-5-2, con Mathias Olivera e Matteo Politano sulle fasce e con Romelu Lukaku insieme a Giacomo Raspadori come riferimento offensivo. Attenzione, però, al 4-2-3-1 in fase offensivo, con Scott McTominay che molto spesso si allarga sulla corsia di sinistra per inserirsi con maggior spazio.