Napoli, colpo a centrocampo: affare da 25 milioni

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo colpo a gennaio: Conte ha chiesto anche un nuovo centrocampista al ds Manna, ecco l’intreccio decisivo in Serie A

Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il ds Manna vuole subito accontentare il presidente De Laurentiis: urgono rinforzi decisivi per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli vuole competere fino alla fine con le altre big della Serie A: pronto l’intreccio con Lazio e Milan.

Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale. Il ds Manna continuerà a lavorare senza sosta anche durante le festività natalizie per programmare i prossimi acquisti in casa azzurra: ecco l’intreccio decisivo per arrivare subito a nuovi colpi a sorpresa. Lo stesso Antonio Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità per puntellare la rosa a propria disposizione: ecco il nuovo intreccio decisivo per chiudere subito l’affare.

Napoli, chiusura a gennaio: arriva il nuovo centrocampista

Un nuovo colpo a centrocampo per ambire a grandi palcoscenici in vista della seconda parte di stagione. Lazio e Milan subito beffate, il ds Manna vuole farsi subito rispettare sul fronte calciomercato: ecco tutta la verità da conoscere nelle prossime ore.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli è pronto a sborsare circa 25 milioni di euro per il centrocampista franco-algerino dell’Hellas Verona, Reda Belayhane. Il classe 2004 è esploso definitivamente in Serie A in questa prima parte di stagione attirando anche i forti interessamenti di Milan e Lazio. Il ds Manna vuole avere la meglio per chiudere subito l’affare: ecco il nuovo innesto da regalare subito a Conte.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito accontentare l’allenatore del Napoli molto concentrato sulle ultime due sfide del girone d’andata in Serie A. Un progetto tecnico rivoluzionato in estate, ma sarà puntellato così già a gennaio con i nuovi arrivi decisivi in casa azzurra. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: spunta il colpo per Belayhane.

Il Napoli arriverà così a chiudere altri affari di caratura internazionale per ambire così a grandi palcoscenici. In questa prima parte di stagione il centrocampista dell’Hellas Verona ha collezionato prestazioni importanti attirando le big della Serie A. Ora il ds Manna ha intenzione di chiudere subito l’affare a centrocampo sulla base di 25 milioni di euro.