Napoli, colpo in difesa: la chiave è Raspadori

Un nuovo affare per Conte per ambire a grandi palcoscenici: ecco la mossa a sorpresa dicendo addio a Giacomo Raspadori, può arrivare il nuovo innesto sulle fasce

Il Napoli vuole imbastire subito una nuova trattativa per accontentare Giacomo Raspadori. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato in casa azzurra: ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Conte ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi per gennaio in modo tale da competere fino alla fine per il sogno chiamato Scudetto: ecco tutta la verità.

Una nuova operazione a sorpresa in casa azzurra. Raspadori vuole tornare a giocare con continuità: lo spazio per lui è limitato con Conte visto che ha fatto intendere che ha altre preferenze a centrocampo e in attacco. Il giocatore del Napoli ha già pronte le valigie per sposare un nuovo progetto interessante in Serie A: spunta un nuovo scambio tutto da scoprire.

Napoli, nuovo intreccio con Raspadori: la pazza idea per Conte

La dirigenza partenopea vuole pensare al futuro per accontentare anche l’attaccante del Napoli. Raspadori ha già manifestato la sua volontà di andare via a gennaio: ecco l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato da Sport Mediaset l’Atalanta vuole mettere a segno un nuovo colpo in attacco per cullare il sogno Scudetto. L’inizio stagionale degli uomini di Gasperini è stato entusiasmante: ecco il nuovo intreccio di calciomercato per arrivare a Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli ha intenzione di dire addio agli azzurri per tornare ad essere protagonista in Serie A: non vuole perdere nemmeno la convocazione in Nazionale del Ct Luciano Spalletti.

In questo modo il Napoli potrebbe pensare all’inserimento nell’affare di Davide Zappacosta, accostato agli azzurri per tanto tempo. Ha giocato già in Campania con la maglia dell’Avellino, ma ora potrebbe essere un innesto di esperienza per fungere da vice Di Lorenzo. In uscita ci sarà anche Zerbin: lo stesso Zappacosta può agire anche sulla fascia sinistra con Mario Rui che dovrà trovarsi una nuova squadra a gennaio.

Saranno giorni importanti per delineare così le prossime mosse di calciomercato in casa Napoli: il ds Manna continua a lavorare anche sul fronte cessioni. Ecco le novità dell’ultim’ora di Sport Mediaset per trovare così la giusta collocazione a Raspadori, che ha manifestato già la sua voglia di essere protagonista altrove.