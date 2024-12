Napoli, nome nuovo per l’attacco: ecco il bomber brasiliano

Il Napoli in maniera inattesa si sta muovendo sulle tracce di un nuovo profilo che può puntellare in maniera importante il reparto avanzato. Si tratta di un nome nuovo per il reparto avanzato, con il bomber brasiliano pronto a firmare con gli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, sarà una sessione di gennaio molto difficile per Giovanni Manna, che dovrà cercare di muoversi tra due fuochi senza scottarsi. Da una parte, infatti, ci sono le esigenze del tecnico Antonio Conte, che ha più volte ribadito che servono dei rinforzi, soprattutto in zona difensiva, visto che scarseggiano le alternative, per usare un eufemismo.

Dall’altra parte, però, ci sono le esigenze del club, che dopo gli sforzi fatti questa estate per i vari McTominay, Gilmour, Buongiorno e Lukaku, senza la cessione di Osimhen, ha bisogno di tirare il fiato dal punto di vista economico e finanziario. In tal senso, però, emerge adesso un nome nuovo dal Brasile, con l’attaccante che può essere perfetto per il Napoli.

Nome nuovo per il reparto avanzato: mossa di Manna

Allo stato attuale delle cose il reparto avanzato è completo nella visione di Antonio Conte, dal momento che ci sono anche fin troppi giocatori. Neres e Kvaratskhelia a sinistra, a destra Politano e Ngonge ed al centro Lukaku e Simeone, con Raspadori jolly. In tal senso, però, proprio questi ultimi due potrebbero partire ed in tal senso occhio alle ultime notizie.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, il Napoli ha messo gli occhi sul nuovo astro nascente del calcio brasiliano. Si tratta di Kaua Elias, nuovo bomber scuola Fluminense e che sta facendo davvero molto bene. Si tratta di un profilo che gli azzurri stanno seguendo con grande attenzione.

Napoli, occhi sul nuovo gioiello brasiliano: le ultime notizie

Classe 2006, è un profilo che ha dei margini di crescita davvero enormi e che può diventare il futuro dell’attacco della Nazionale brasiliana. In stagione, in 30 partite nel massimo campionato carioca, ha trovato 6 gol.

C’è da dire, però, che solo nel 42% dei casi ha giocato titolare. Numeri interessanti, soprattutto considerati i suoi anni. Il Napoli segue la traiettoria di Kaua Elias, ma attenzione alla concorrenza della Juventus.