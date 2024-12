Mercato Napoli, altro rinforzo dallo United: Conte accontentato

Mercato Napoli, arriva la svolta per un ulteriore rinforzo che può arrivare direttamente dal Manchester United, seguendo un po’ le orme di Scott McTominay. SI tratta di un profilo che può fare al caso di Antonio Conte e che può esaltarsi in un ambiente come quello dello stadio Diego Armando Maradona.

La sessione di calciomercato di gennaio è tradizionalmente indicata come quella di riparazione. Quella in cui, per intenderci, si cerca di porre rimedio a qualche errore di valutazione fatto in estate. O a qualche lacuna che si è venuta a creare all’interno della rosa nel corso della prima metà di stagione. In tal senso, lo stesso discorso si applicherà anche per il Napoli.

Come è noto, infatti, in estate sono stati fatti dei sacrifici enormi pur di accontentare Antonio Conte, ma restano comunque alcune lacune da colmare nella rosa. Come la questione relativa al difensore centrale o quella che riguarda il centrocampo, dove numericamente manca una pedina. Ora però arriva la svolta per un rinforzo ancora dal Manchester United.

Mercato Napoli, occhi sul rinforzo dal Manchester United

Come è noto, negli ultimi anni sono diversi gli errori commessi in sede di calciomercato dal Manchester United, che ora si ritrova pieno di esuberi che possono essere dei profili molto appetibili per altri club. Ora, dopo Scott McTominay, un altro giocatore si può aggregare alla banda di Antonio Conte in questa sessione invernale.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Napoli si sta muovendo con interesse sulle tracce di Harry Maguire, roccioso difensore centrale in forza da tanti anni ai Red Devils e da tempo nel mirino della critica per delle prestazioni al di sotto delle aspettative e per degli errori a dir poco grossolani. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, scelto il rinforzo per Conte: le ultime notizie

A quanto pare, però, si tratta di un profilo gradito ad Antonio Conte, che ne apprezzerebbe l’esperienza e la leadership all’interno del gruppo. Elementi, questi, che forse in parte mancano nel Napoli che sta costruendo il nuovo allenatore.

Attenzione, però, alla concorrenza, dal momento che su Maguire, oltre agli azzurri, ci sono anche il Leicester City ed il Fenerbahce, che hanno fiutato il fatto che ormai la sua avventura allo United è giunta al capolinea.