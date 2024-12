Napoli, Meret non rinnova: Manna ha scelto il nuovo portiere

Il Napoli continua a trattare per il rinnovo di Alex Meret, ma al momento non si è riusciti a trovare la quadra. In tal senso, però, adesso Giovanni Manna ha messo nel mirino il nuovo portiere da regalare ad Antonio Conte e che può essere l’erede dell’ex Udinese e SPAL. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La questione che gravita attorno al futuro della porta del Napoli è ancora estremamente calda. Per quanto, infatti, ci sia la volontà da parte di tutte le parti in causa di trovare un accordo per proseguire insieme, tutto tace per il momento sul fronte rinnovo per Alex Meret. L’ex portiere dell’Udinese ha il contratto in scadenza questa estate e quindi il tempo stringe.

Il Napoli, da parte sua, deve capire in che direzione orientarsi. Se cercare un suo erede e sostituto tra i pali oppure se continuare a puntare su di lui, confidando di poter raggiungere la quadra per il rinnovo contrattuale tanto agognato. A sorpresa, però, adesso Manna ha individuato il nuovo portiere da regalare ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, le ultime sul rinnovo di Alex Meret

Nei giorni scorsi trapelava ottimismo da questo punto di vista, ma al momento non si sono dimostrate vere le voci che volevano il rinnovo pronto ad essere annunciato prima del Natale. Al momento, dunque, non ci sono schiarite sul futuro di Alex Meret al Napoli. Ed ora arriva una notizia non di poco conto che riguarda il futuro della porta azzurra.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur sul suo account X, infatti, il Napoli ha seriamente messo gli occhi su Leandro Brey, talentuoso portiere attualmente in forza al Boca Juniors e che si sta mettendo in luce di recente con interventi e prestazioni superlative. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Nuovo portiere Napoli, Manna pronto a pescare in Argentina

Classe 2002, è già titolare tra i pali in casa Boca Juniors ed ha attirato su di sé, con le sue prestazioni, gli interessi di diversi club europei.

Oltre al Napoli, infatti, su Leandro Brey si stanno muovendo anche la Lazio, l’Atletico Madrid e l’Arsenal. Dal momento che si tratta di un prospetto considerato dal sicuro avvenire, Manna vuole provare a fiondarsi su di lui.