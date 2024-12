Napoli, nuova polemica e parole al veleno: “Raccapricciante”

In casa Napoli scoppia una nuova polemica attorno alla squadra di Antonio Conte. Le parole usate sono state molto dure, dal momento che addirittura è stato definito come “raccapricciante”. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa è successo in maniera dettagliata e precisa.

Gli azzurri si stanno rendendo protagonisti di una stagione fin qui a dir poco positiva. Al netto dell’eliminazione dalla Coppa Italia prematura ma quasi scientifica per la squadra mandata in campo contro la Lazio, il rendimento è ben al di sopra delle aspettative di inizio anno. Antonio Conte, infatti, è in lotta per lo Scudetto e può consolidare la propria posizione in Champions League.

Nonostante questo, però, non si placano le polemiche e le critiche che il Napoli sta incassando, soprattutto per il gioco espresso. La squadra, infatti, non è paragonabile a quella di Spalletti per la proposta offensiva, ma resta ugualmente efficace. In tal senso, adesso arrivano delle parole a dir poco dure. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, nuova polemica e critica molto dura: le ultime

Dal punto di vista culturale, infatti, da tempo si sta cercando di andare verso una proposta offensiva di stampo guardioliano, ma il problema è che sembra che sia l’unica opzione possibile ed immaginabile. Ed invece le cose sono più complesse di così. Ed il Napoli di Conte, che vince puntando tutto sulla solidità, ne è una dimostrazione.

In tal senso, le parole in questione sono arrivate da parte del noto giornalista ed opinionista di Mediaset Riccardo Trevisani, che non ha usato mezzi termini per descrivere il secondo tempo del Napoli sul campo del Genoa: “Raccapricciante“. Effettivamente è stata una brutta prova quella offerta nella ripresa, ma le parole sono state giudicate da molti come troppo dure.

Conte e squadra sotto attacco: “A Genova secondo tempo raccapricciante”

Stesso giudizio anche per quanto riguarda il primo tempo di Udine, ma per fortuna degli azzurri alla fine in entrambi i casi è arrivata la vittoria. Prima in rimonta contro i bianconeri, poi provando a gestire con il Grifone.

Allo stesso modo, però, Trevisani ha giudicato il secondo tempo contro l’Udinese ed il primo contro il Genoa da fantascienza. Insomma, concetto sicuramente duro ma da contestualizzare.