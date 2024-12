Napoli, è il nome giusto per gennaio: Conte scarta il regalo

Il Napoli continua a lavorare in vista del prossimo calciomercato invernale, con Antonio Conte pronto a scartare i propri regali.

Sotto l’albero di Castelvolturno c’è sicuramente un pacco regalo contenente un esterno difesa, giocatore in grado di far rifiatare o comunque sostituire Mathias Olivera nel momento opportuno. Nell’altro c’è invece un giocatore che l’allenatore salentino brama da diverso tempo, profilo d’esperienza internazionale in grado di andare a completare e rinforzare un reparto dove la coperta non è corta, ma di più.

Fino a questo momento Antonio Conte voleva un giocatore in particolare, ma l’impressione è che sia stato finalmente individuato l’uomo giusto sul quale andare a puntare nel prossimo calciomercato.

È lui l’uomo giusto per gennaio: Conte accontentato

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che con l’avvicinarsi di gennaio starebbe iniziando piano piano a svelare le proprie strategie, non che non si conoscessero già. A differenza di queste settimane, però, i nomi degli obiettivi di Antonio Conte starebbero venendo proprio fuori, come d’altronde confermano anche le notizie trapelate nel corso di questi giorni natalizi.

Per quanto riguarda il discorso terzino, oramai si sa che l’obiettivo principale del Napoli è Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina è in rottura con Raffaele Palladino e starebbe spingendo per vestire l’azzurro così da tornare a lavorare con chi l’ha voluto e portato all’Inter, sua squadra del cuore: Antonio Conte. Per quanto riguarda invece la difesa centrale, il rebus non è stato ancora risolto, anche se nelle ultime ore sarebbe uscito fuori il nome giusto sul quale il Napoli dovrebbe (e potrebbe) puntare nel prossimo calciomercato invernale.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, infatti, per andare a completare e rinforzare la propria batteria di centrali, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Ardian Ismajli dell’Empoli, giocatore 28enne che fino a questo momento in stagione ha sfoggiato un rendimento importante.

Napoli, affare low cost per la difesa

Il Sogno di Antonio Conte era Milan Skriniar, ma lo slovacco sembrerebbe essere decisamente fuori budget per questo Napoli, alla ricerca del rinforzo giusto col quale andare a completare il reparto arretrato dell’allenatore salentino.

Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti, forte anche troppi, nomi, da Jakub Kiwior a Martinez Quarta, passando per Radu Dragusin fino ad arrivare a Fikayo Tomori, ma alla fine l’uomo giusto per la difesa del Napoli sembrerebbe essere Ardian Ismajli dell’Empoli. Classe ’96, con esperienza in Italia ed in Europa considerate le sue presenze con la nazionale albanese, sarebbe quell’affare low cost sul quale la dirigenza partenopea starebbe lavorando, visto e considerato che per liberarlo dal club di Corsi basterebbero appena 6 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.