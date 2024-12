Il Napoli regala 3 nuovi capitani a Conte: è fatta per gennaio

A partire dal prossimo gennaio il Napoli potrebbe non avere il “solo” Giovanni Di Lorenzo come capitano all’interno dello spogliatoio.

Certo, oltre al terzino in rosa ci sono anche i vari Rrahmani e Lobotka che fungono da leader, ma il calciomercato potrebbe regalare ad Antonio Conte tre giocatori che nelle loro rispettive squadre vestono la fascia sul braccio. Ovviamente questo non andrebbe a deresponsabilizzare Di Lorenzo, saldo nella sua posizione, ma anzi, lo rafforzerebbe perché queste figure lo affiancherebbero nel guidare la strada verso l’obiettivo finale, oramai dichiarato: lo scudetto.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che oramai si tratti essere di una mera questione di tempo prima che questi tre giocatori sbarchino a Napoli e vestano l’azzurro.

3 nuovi capitani per Conte al Napoli

Il Napoli sta iniziando a muovere i primi importanti tasselli in vista del prossimo calciomercato. L’intento è quello di andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte con giocatori d’esperienza e qualità, così da riuscire a mantenere il passo dell’Atalanta capolista per lottare fino all’ultima giornata di campionato per il tricolore.

Ovvio, la formazione partenopea è già competitiva di suo, ma per aver chiesto qualche innesto a gennaio il salentino avrà avuto i suoi motivi. Considerati i risultati che sta portando, Manna e De Laurentiis ci tengono ad accontentare le richieste del suo allenatore, che a gennaio potrebbe accogliere tre leader all’interno del suo spogliatoio.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli è su 3 capitani in vista del prossimo calciomercato invernale. I nomi non sono delle novità, ma sicuramente confermano la voglia del club azzurro di apportare modifiche per andare realmente a mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa competitiva non solo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro. I tre giocatori in questione sono Danilo della Juventus, Cristiano Biraghi della Fiorentina e Lorenzo Pellegrini della Roma, sul quale ci sarebbe anche un fioco e timido interesse della Viola.

3 “capitani” più una novità di qualità

Danilo, Biraghi e Pellegrini sono i nomi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Il salentino vuole questi tre capitani per andare a rinforzare il proprio Napoli in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo è oramai quello, lo scudetto.

Oltre al capitano di Fiorentina, Roma e Juventus, De Laurentiis potrebbe regalare al salentino anche un altro innesto di qualità in mezzo al campo. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, nonostante le voci si siano decisamente placate rispetto alle scorse settimane, il Napoli non avrebbe del tutto abbandonato la pista che porta a Nicolò Fagioli, giocatore che potrebbe vestire azzurro grazie allo scambio che il club partenopeo e la Vecchia Signora starebbero studiando in vista del prossimo calciomercato.