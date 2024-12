Napoli, Conte li ha scaricati: vanno via in un doppio scambio

Non solo entrate. Il Napoli sta lavorando tanto anche sul fronte delle uscite, come confermano le ultime notizie trapelate da Castelvolturno.

Senza coppe tanti giocatori difficilmente troveranno spazio sotto la gestione di Antonio Conte, che ne avrebbe ordinato le cessioni per evitare di trattenere in rosa giocatori scontenti e rovinare il perfetto equilibrio che si è creato all’interno dello spogliatoio azzurro. Con ogni probabilità in cinque saluteranno nel prossimo calciomercato invernale, con due di questi che potrebbero addirittura tornare utili in quanto potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio in un’operazione sulla quale il Napoli starebbe lavorando già da diverse settimane.

Conte li ha scaricati: verranno utilizzati come pedine di scambio

Oltre a lavorare sul fronte entrare, il Napoli avrebbe stilato anche una lista di calciatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte, e che dunque potranno essere salutati senza troppi rimpianti nel prossimo calciomercato invernale.

Al momento sono cinque i giocatori che potrebbero lascare il club azzurro a gennaio, due dei quali potrebbero addirittura tornare utili alla dirigenza partenopea perché inseribili all’interno di un’operazione sulla quale il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando già da un po’ di tempo. I presupposti sembrerebbero esserci tutti, anche perché a tutte le parti coinvolte in causa converrebbe trovare un accordo. Tra il dire ed il fare, ovviamente, c’è una differenza enorme, ma l’impressione è che passate queste feste natalizie e con l’apertura del prossimo calciomercato, i due club si siederanno al tavolo delle trattative per cercare di trovare una quadra che possa accontentare tutti.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, Leonardo Spinazzola e Michael Folorunsho rientrano nella lista dei possibili partenti del Napoli, così come in quella dei desideri della Fiorentina. Il club partenopeo si sarebbe detto disposto a lasciar partire questi due giocatori in direzione Firenze, a patto che però compiano il viaggio inverso due esuberi, se così vorremmo definirli, della formazione di Raffaele Palladino.

Pedine di scambio per chiudere l’affare con la Fiorentina

Leonardo Spinazzola e Michael Folorunsho potrebbe essere utilizzati dal Napoli come pedine di scambio in un maxi affare con la Fiorentina. Questi due giocatori sarebbero più che graditi da Raffaele Palladino, che di conseguenza avrebbe aperto alla possibilità di far compiere il viaggio inverso ai suoi, oramai finiti ai margini del progetto tecnico dell’ex Monza.

Stando alle ultime notizie, dunque, lo scambio Spinazzola-Biraghi e Folorunsho-Martinez Quarta potrebbe realizzarsi nel prossimo calciomercato, con Antonio Conte che starebbe spingendo in prima persona affinché quest’affare si concretizzi considerata la voglia di andare a rinforzare e completare la propria rosa con due profili d’esperienza internazionale che però, in quel di Firenze, sotto questa nuova gestione, starebbero riscontrando non poche difficoltà.