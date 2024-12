Conte lo lascia andare: è la chiave per arrivare al difensore

Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, il giocatore potrebbe (e dovrebbe) lasciare Napoli nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esubero della formazione del salentino potrebbe addirittura tornare utile al direttore sportivo Giovanni Manna perché potrebbe essere la chiave per arrivare al difensore che l’allenatore partenopeo starebbe chiedendo già da diverse settimane. Nulla ancora di ufficiale, né tantomeno ufficioso, visto e considerato che le parti devono ancora avviare una vera e propria trattativa, ma l’impressione è che presto possa essere intrapresa questa strada, con tutte le parti in causa coinvolte che non potranno fare altro che giovarne.

È lui la chiave per arrivare al difensore che vuole Conte

Il Napoli è già al lavoro per cercare di rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione, dove l’obiettivo sarà quello di lottare fino all’ultima giornata di campionato per il tricolore. Considerando i ritmi dell’Atalanta, che nonostante l’Europa vola sempre più in alto, De Laurentiis avrebbe intenzione di regalare all’allenatore salentino almeno un paio di innesti che gli possano permettere di avere più soluzioni di qualità nel corso delle partite e non solo.

In tutto questo il tecnico azzurro avrebbe chiesto un giocatore in particolare, un nuovo difensore centrale, complici le oramai scontate bocciature di Juan Jesus e Rafa Marin, destinato a lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato. Con l’obiettivo di accontentarlo, la dirigenza partenopea nel corso di queste settimane avrebbe iniziato a seguire diversi giocatori, tra i quali Jakub Kiwior, Radu Dragusin e Milan Skriniar, fra gli altri, ma l’impressione è che oramai la scelta sia ricaduta su un profilo meno appariscente ma comunque di livello: Ardian Ismajli dell’Empoli.

Nonostante non si tratterebbe essere di un colpo chissà quanto oneroso, il Napoli potrebbe sfruttare Alessio Zerbin per arrivare al difensore albanese classe ’96. L’esterno ex Monza, infatti, piace tanto al club di Fabrizio Corsi, che potrebbe anche pensare di intavolare uno scambio con quello di De Laurentiis nel prossimo calciomercato.

C’è concorrenza sul giocatore del Napoli

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, Alessio Zerbin piace tanto all’Empoli, al punto che il calciatore azzurro potrebbe essere la chiave per arrivare a Ardian Ismajli, difensore albanese indicato essere da Antonio Conte il profilo ideale col quale andare a completare la difesa del Napoli.

Parlare di affare fatto è però piuttosto prematuro, anche perché l’esterno partenopeo sarebbe finito nel mirino di tante altre squadre di Serie A in vista del prossimo calciomercato. Stando ai colleghi di TMW, anche Monza e Lecce sarebbero sulle tracce di Zerbin, con i salentino che chiederebbero il suo cartellino come indennizzo per l’operazione Hasa. Staremo a vedere.