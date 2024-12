Calciomercato, Chiesa giocherà in Serie A: la sua nuova squadra

Federico Chiesa è pronto a dire addio al Liverpool: spunta l’intreccio decisivo in Serie A, ecco la verità nella sessione invernale di calciomercato

Il ds Manna cercherà di accontentare Conte con nuovi innesti di qualità in ottica futura. Federico Chiesa è stato accostato anche al Napoli negli ultimi mesi, ma ecco la sua nuova squadra in vista della sessione invernale di calciomercato. Un momento decisivo per scegliere così la miglior destinazione possibile: la verità per conoscere il futuro dell’ex Juventus.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della sessione invernale. L’allenatore del Napoli ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi: Chiesa vorrebbe subito tornare protagonista in Serie A, ecco la pazza idea in ottica futura. La sua avventura al Liverpool non è stata entusiasmante finora: Arne Slot ha rivelato che ha avuto problemi di condizione fisica senza aver svolto il ritiro estivo. Ora punterà a tornare subito in Italia per mettere in mostra tutto il suo talento: ecco la verità sul futuro di Chiesa.

Serie A, colpo Chiesa: arriva a gennaio

Una voglia incredibile per tornare subito al top della forma. Il Napoli cercherà di essere sempre in prima linea per l’affare Chiesa, ma spuntano nuovi intrecci decisivi in vista di gennaio. Conosciamo ogni dettaglio decisivo della futura operazione di calciomercato.

Come svelato da Ekrem Konur tante big della Serie A, come Inter, Milan, Fiorentina, Napoli e Atalanta sono pronte a chiudere l’affare Federico Chiesa. Al momento nessuno prova ancora l’affondo decisivo a causa dell’alto costo dello stipendio: il talentuoso giocatore italiano non è più centrale anche in Nazionale, ma ora spera di riconquistare il Ct Luciano Spalletti.

Un momento decisivo per scegliere la prossima destinazione: Chiesa ha già le idee chiare in ottica futura, spunta l’intreccio con le big della Serie A. Il ds Manna cercherà di regalare subito nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: già in estate l’allenatore azzurro aveva chiesto a tutti i costi l’esterno offensivo italiano che ha detto addio alla Juventus quattro mesi fa.

Volato a Liverpool in cerca di fortuna, Chiesa non è riuscito a trovare continuità collezionando soltanto qualche scampolo di partita. Chiesa ora è pronto a ripartire in Serie A con un nuovo progetto avvincente: ecco la verità in ottica futura per tornare subito a giocare come un tempo.