Napoli, arriva il difensore: intreccio con il Barcellona

Il Napoli vuole rendersi protagonista sul fronte calciomercato: pronto l’affare decisivo in Serie A per il difensore, ecco il nuovo innesto in maglia azzurra

La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno giorni intensi in casa azzurra per programmare la seconda parte di stagione: ecco la nuova idea del direttore sportivo Giovanni Manna. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare in difesa: ecco la verità annunciata dall’esperto di calciomercato.

Un momento decisivo per chiudere nuovi innesti in difesa nella sessione invernale di calciomercato. Gennaio è ormai alle porte per pensare così a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta l’intreccio anche con il Barcellona. Il ds Manna vuole subito accelerare i tempi per mettere a segno nuovi colpi decisivi per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. Il Napoli ha come obiettivo il ritorno immediato in Champions League, ma vuole continuare a cullare il sogno Scudetto.

Napoli, chiusura immediata: affare a gennaio

Il ds Manna cercherà così di accontentare subito Antonio Conte per un nuovo intreccio con il Barcellona: la volontà decisiva per chiudere subito un nuovo colpo in difesa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli può chiudere subito per il difensore rumeno del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. Sulle sue tracce ci sono anche altre big d’Europa, come Barcellona, ​​Atletico Madrid, Villareal e Roma: la sua clausola rescissoria è di 25 milioni di euro.

Il ds Manna cercherà di accontentare subito Conte per puntellare la rosa azzurra: saranno settimane decisive per mettere a segno nuovi innesti di qualità per affrontare il girone di ritorno in Serie A. Il Napoli continuerà così ad essere protagonista anche nella seconda parte di stagione per restare attaccato al treno Scudetto.

Ratiu può vantare una grande esperienza a livello internazionale essendo anche un nazionale rumeno: un momento decisivo per chiudere subito il colpo a gennaio. Sulle sue tracce c’è anche il Barcellona che ha monitorato attentamente il giocatore rumeno pronto a sposare il progetto di De Laurentiis.

Il ds Manna vuole subito accelerare i tempi per arrivare a chiudere nuovi affari entusiasmanti: ecco la nuova idea in difesa dopo aver seguito a lungo Danilo dalla Juventus. Tutto può cambiare velocemente in casa Napoli per chiudere il colpo in difesa.