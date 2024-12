Napoli, arriva l’attaccante: il PSG piazza il colpo

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi di calciomercato: ecco l’intreccio con il PSG, arriva il nuovo centravanti in vista della sessione invernale

Il ds Manna è sempre molto attento a nuove operazioni di calciomercato in vista di gennaio. Antonio Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi nella sessione invernale: un intreccio decisivo con il PSG, scopriamo tutte le novità dell’ultim’ora.

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa di Antonio Conte nella sessione invernale di calciomercato. Il Napoli vuole essere protagonista anche a gennaio: ecco il nuovo intreccio con il PSG. Saranno giorni decisivi per programmare la seconda parte di stagione in casa azzurra: ecco la verità dell’ultim’ora. Tutto può cambiare nei prossimi giorni: tutta la futura operazione di calciomercato, ADL beffato a gennaio. Scopriamo ogni singolo dettaglio in vista della sessione invernale, ecco quello che potrebbe succedere.

Napoli, l’intreccio con il PSG: il bomber decisivo

Un momento decisivo per conoscere il futuro dell’attaccante colombiano: il PSG tenterà la beffa in casa azzurra in ottica futura. Il Napoli l’ha seguito a lungo in questi mesi, ma ora il club parigino cercherà di regalarlo subito a Luis Enrique.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, l’attaccante dell’Aston Villa, Jhon Duran, sarebbe finito nel mirino del PSG. Il colombiano è stato accostato anche al Napoli, ma Luis Enrique vorrebbe subito averlo a disposizione. In passato anche Victor Osimhen è stato ad un passo nel vestire la maglia azzurra, ma ora può cambiare anche la sua destinazione. Il Manchester United potrebbe pensare così a sborsare i 75 milioni di euro della clausola: ecco l’innesto di calciomercato suggestivo a agennaio.

Duran vorrebbe subito cambiare squadra dopo i 12 gol segnati in questa prima parte di stagione. Il colombiano cercherà così di cambiare subito squadra per l’ennesimo salto di qualità della sua carriera. Il Napoli l’ha monitorato a lungo in questi mesi, ma il PSG proverà di mettere a segno un altro colpo decisivo in attacco.

Saranno giorni importanti per conoscere il futuro di Duran: l’attaccante dell’Aston Villa è pronto a cambiare subito squadra per rendersi protagonista anche in Champions League. Il PSG è pronto a beffare il presidente De Laurentiis dopo che è saltata l’operazione Osimhen, molto vicino al club parigino. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: ormai ci siamo.