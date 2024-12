Napoli, arriva il salernitano: Zerbin come pedina di scambio

Il ds Manna è pronto a chiudere nuovi affari in ottica futura. Ecco il nuovo intreccio decisivo con Zerbin per il colpo in attacco: tutta la verità in vista di gennaio

Un momento decisivo per mettere a segno nuovi colpi sul fronte calciomercato. Il Napoli vuole allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura per essere protagonista anche nella seconda parte di stagione. Il ds Manna continua a monitorare attentamente ogni trattativa di calciomercato: ecco la mossa strategica con l’inserimento di Zerbin nella trattativa.

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese nella sessione invernale di calciomercato. La dirigenza partenopea non ha intenzione commettere gli errori del passato: ora il ds Manna è pronto ad utilizzare Alessio Zerbin come pedina di scambio per un nuovo intreccio a gennaio. Il giocatore azzurro è stato seguito anche dal Lecce, ma pochi minuti fa Sky Sport ha svelato la svolta decisivo sul fronte calciomercato.

Napoli, intreccio decisivo con Zerbin: ecco il colpo in attacco

Una nuova operazione di calciomercato da chiudere nei primi giorni di gennaio: può arrivare il colpo decisivo con Zerbin come pedina di scambio.

Come svelato da Sky Sport, Alessio Zerbin sarebbe finito nelle ultime ore nel mirino del Venezia. Il Napoli potrebbe avere la meglio per avere un diritto di prelazione per Gaetano Oristanio, talentuoso giocatore salernitano con un passato nel settore giovanile dell’Inter. Già è stato seguito a lungo dalla dirigenza partenopea: ora il classe 2002 è pronto a cambiare squadra per il salto definitivo di qualità.

Già tante big della Serie A hanno messo nel mirino il giocatore del Venezia, pronto a conquistare anche la convocazione in Nazionale maggiore con il Ct Luciano Spalletti. Il Napoli cercherà così di accontentare Conte anche in ottica futura: un momento decisivo per avere la prelazione per il colpo in attacco.

L’obiettivo degli azzurri è quello di allestire una rosa sempre più competitiva per essere protagonista a partire da gennaio 2025. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con Zerbin pronto a dire addio al Napoli per vivere una nuova avventura in Serie A. Il laterale azzurro non ha trovato tanto spazio finora: il ds Manna ha già trovato la destinazione per il futuro del giocatore del Napoli. Oristanio resta nel mirino del Napoli per compiere il definitivo salto di qualità in vista della prossima stagione: ora il suo obiettivo resta la salvezza da raggiungere con il Venezia.