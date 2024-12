Calciomercato, affare fatto: vola in Premier

Saranno giorni intensi per conoscere i prossimi colpi di calciomercato. Ora arriva la svolta in Premier League: che intreccio con il Napoli

Un momento decisivo per arrivare così a pianificare i prossimi acquisti di gennaio in casa Napoli. Spunta il nuovo intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici, ma ora può volare subito in Premier League. Arriva la svolta dell’affare con il top club inglese: ecco dove giocherà.

Il ds Manna è ormai pronto a regalare nuovi colpi a gennaio per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli. Spunta il nuovo intreccio decisivo in Premier League: la volontà del top player farà la differenza per una nuova avventura suggestiva a livello internazionale. Tutto può cambiare in pochi giorni: dopo essere stato accostato al club partenopeo, ora può arrivare la svolta dell’affare in orbita Premier.

Calciomercato, l’intreccio decisivo in Premier: affare ad un passo

Saranno giorni intensi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli vuole subito avere la meglio sul fronte calciomercato per non ripetere gli errori del passato, ma c’è la svolta in Premier League: conosciamo tutti i dettagli della futura operazione di calciomercato.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, l’Arsenal è pronto a pianificare un nuovo colpo a gennaio. Randal Kolo Muani potrebbe vestire la maglia dei Gunners per una cifra record di 95 milioni di euro: l’attaccante francese è ormai fuori dai piani di Luis Enrique al PSG ed è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni.

Come riportato dal portale “London Evening Standard”, Arteta considera Kolo Muani perfetto per il suo sistema di gioco. Ora a gennaio potrebbe arrivare il colpo a sorpresa in attacco: il ds Manna ha monitorato a lungo l’attaccante francese che ora potrebbe dire subito addio.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per incrementare il tasso tecnico della squadra di Conte soprattutto sul fronte offensivo. Conte ha chiesto a gran voce un nuovo vice Lukaku anche per la prossima stagione: Kolo Muani è stato accostato anche al Napoli dopo che è stato messo ai margini del progetto del PSG.

Spuntano nuovi dettagli decisivi in ottica futura per pianificare così la prossima sessione di calciomercato: anche Osimhen è stato ad un passo dal club parigino, ma nelle ultime ore è stato monitorato a lungo dal Manchester United. Ormai ci siamo per un nuovo affare a sorpresa in Premier.