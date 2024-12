Mercato Napoli, ADL chiude il difensore: arriva dal Belgio

Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte con nuovi innesti in difesa: spunta il nuovo affare dal Belgio, ecco la novità dell’ultim’ora

Saranno giorni intensi in casa partenopea per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli vuole sognare in grande per tornare il prima possibile in Champions League: ecco la verità per il nuovo intreccio dal Belgio. Un momento decisivo per programmare la seconda parte di stagione in casa azzurra: il presidente De Laurentiis vuole anticipare le big della Premier League.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non intende badare a spese in ottica futura. Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco la verità direttamente dal Belgio, l’annuncio è arrivato pochi minuti fa per anticipare anche le big della Premier League. Tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato per nuovi innesti a gennaio: ecco la svolta decisiva dal Belgio per un nuovo affare decisivo in difesa.

Napoli, la svolta dal Belgio: ecco il nuovo terzino destro

Un nuovo affare di caratura internazionale per la squadra azzurra: spunta il nuovo intreccio dal Belgio per arrivare subito ad anticipare le big d’Europa, conosciamo gli ultimi dettagli della futura operazione.

Come svelato dal portale Rumores de Fichajes su X, il Napoli è molto interessato al destro del Club Brugge, Kyriani Sabbe. Anche Manchester United ed Arsenal sono sulle tracce: pronto subito l’affare decisivo in casa azzurra per anticipare le big d’Europa. Classe 2005, il difensore belga è pronto per il definitivo salto di qualità: il presidente De Laurentiis potrebbe così chiudere subito il colpo per rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: un momento decisivo per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli cercherà di essere protagonista anche a gennaio per nuovi intrecci suggestivi dal Belgio: tutto può cambiare improvvisamente per un nuovo colpo sulla fascia destra.

In lista di sbarco c’è anche Alessio Zerbin ad un passo dal Venezia come svelato da Sky Sport: il calciomercato in casa Napoli è in totale fermento per mettere subito a segno nuove operazioni di mercato. Saranno giorni decisivi per mettere a segno colpi a sorpresa per puntellare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo degli azzurri è la qualificazione alla prossima Champions League, ma l’allenatore del Napoli continua a cullare il sogno Scudetto.