Bonucci torna in campo: sarà subito a disposizione

Una nuova voglia di essere protagonista in campo: spunta tutta la verità sul ritorno in campo di Leonardo Bonucci, l’annuncio tra i convocati

Una sfida nella sfida per testare ancora le sue condizioni fisiche. Fra pochi giorni Leonardo Bonucci sarà protagonista in campo per considerarsi ancora un calciatore a tutti gli effetti: ecco il momento decisivo per continuare ad indossare gli scarpini.

Una nuova sfida tutta da seguire per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus è pronto a scendere in campo per un’altra avventura suggestiva: spunta la verità per la competizione che partirà tra pochi giorni. Sono arrivati ufficialmente i nuovi convocati in vista dell’entusiasmante torneo: scopriamo tutti i dettagli sorprendenti.

Bonucci, ecco la sua nuova squadra: l’annuncio

L’ex calciatore della Nazionale italiana ha pubblicato pochi minuti fa un nuovo messaggio su Instagram: a breve partirà ufficialmente la sua nuova avventura per sognare in grande.

Un nuovo annuncio a sorpresa per il ritorno in campo di Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana è pronto ad essere di nuovo protagonista sul terreno di gioco: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo. Bonucci sarà protagonista come capitano della Kings League World Cup Nations che andrà in scena Torino dal primo al 12 gennaio. Ci saranno 16 Nazionali protagoniste per nuove sfide tutte da seguire: sarà il calcio del futuro che ha attirato in questi anni soprattutto i più giovani.

Pochi minuti fa lo stesso calciatore italiano ha scritto un messaggio motivazionale sul prossimo appuntamento da non perdere: “Questa è la maglia azzurra. Abbiamo il tricolore sul petto. Indossarla è un odore, ma anche una responsabilità”. Poi ha aggiunto: “Ci vediamo già tutti in campo per la finale il 12 gennaio a Torino all’Allianz Stadium. E allora ragazzi, la maglia… Siamo pronti Alla morte. Noi siamo L’Italia”. Saranno presenti anche Emiliano Viviano e Ciccio Caputo, altre due vecchie conoscenze della Serie A.

Una nuova avventura per l’ex Juventus che ha intrapreso anche la carriera da allenatore: negli ultimi mesi è diventato collaboratore di Corradi nelle selezioni Under della Nazionale italiana. Ora per diletto scenderà in campo per rievocare vecchi ricordi da professionista: ormai ci siamo per la sua avventura alla Kings League che ha riscosso tanto successo negli ultimi anni soprattutto tra i più giovani. Una voglia immensa di tornare a provare l’adrenalina di un tempo.