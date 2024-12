Pellegrini al Napoli: tutto deciso, c’è l’annuncio

Il giocatore giallorosso continua ad essere nel mirino dei partenopei. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante per il centrocampista

Lorenzo Pellegrini resta nel mirino del Napoli. Secondo le informazioni di Sky Sport, il giocatore piace molto ad Antonio Conte e si sta lavorando per arrivare la fumata bianca. I contatti sono in corso e si sta cercando di trovare una soluzione per consentire al tecnico di avere a disposizione il calciatore. Per il momento siamo nella fase delle valutazioni e delle riflessioni, ma ben presto ci potrebbero essere delle novità importanti.

Intanto sul futuro di Pellegrini è arrivato un annuncio molto importante. Parole che chiariscono meglio il destino del giocatore e anche un suo passaggio al Napoli. Naturalmente per il momento viviamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e quale sarà il destino del calciatore.

Pellegrini al Napoli: l’annuncio di Ranieri

Il Napoli sta lavorando per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sta trovando poco spazio e la volontà di Ranieri di puntare su Raspadori apre la possibilità a questo scambio. Ad oggi siamo solamente nella fare embrionale della trattativa considerato che il giocatore non è tanto convinto di andare a giocare in azzurro, ma le parole dell’allenatore giallorosso sembrano aprire ad un trasferimento che fino a poco fa sembrava impossibile.

Ranieri ha confermato che da parte della Roma c’è l’intenzione di valutare tutte le offerte che arriveranno e poi si sceglierà il destino del calciatore. Una permanenza per Pellegrini non è esclusa, ma l’interesse del Napoli è reale e a questo punto non è da escludere che durante il calciomercato invernale ci possa essere una apertura al trasferimento anche da parte del calciatore. In quel caso la fumata bianca non è assolutamente da escludere visto che i giallorossi hanno intenzione di puntare su Raspadori.

Non ci resta, quindi, che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca. Ma la pista di Pellegrini al Napoli in questo calciomercato è assolutamente aperta e vedremo se si riuscirà ad arrivare all’accordo. Le aperture e le possibilità ci sono, ora bisognerà capire se si arriverà all’accordo.