Infortunio Politano: Conte in ansia, i nuovi tempi di recupero

Non solo Olivera, in casa partenopea continua a tenere tutti in apprensione l’infortunio dell’esterno capitolino. Ecco come sta il giocatore

L’infermeria di Castel Volturno continua a riempirsi. Dopo l’ormai risaputo problema di Buongiorno, negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Politano, Kvaratskhelia e Olivera. Se il georgiano non preoccupa e per il terzino bisognerà attendere i controlli medici, c’è apprensione per quanto riguarda l’esterno romano. La prestazione di Spinazzola è stata sicuramente importante e di livello, ma la volontà di Conte è quella di tornare il prima possibile al modulo che tutti noi conosciamo per riuscire a rendere la squadra ancora più imprevedibile.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, le condizioni di Politano continuano a tenere in ansia Antonio Conte e i tifosi del Napoli. L’infortunio dell’esterno capitolino non è assolutamente semplice da decifrare e per questo motivo si preferisce aspettare i prossimi giorni per capire meglio le condizioni del giocatore e quando potrà ritornare a disposizione.

Napoli: come sta Politano

Le condizioni di Politano sono destinate ad essere valutate nei prossimi giorni. L’elongazione non è un problema che solitamente tiene i giocatori fuori dal campo per diverso tempo, ma molto dipende dalla risposta del fisico e per questo motivo si può dire che si preferisce attendere ancora un po’ prima di scogliere le riserve.

Le ultime informazioni parlano di un Politano che sta meglio dal punto di vista fisico e per questo motivo non è da escludere una convocazione già per la sfida contro il Verona. Difficile in questo momento avere certezze visto il Napoli preferisce non prendersi rischi di ricadute. L’esterno sarà a disposizione solo se avrà smaltito pienamente il problema fisico e quindi le scelte saranno fatte solo in ottica nel prossimo weekend. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come risponderà il giocatore nei prossimi giorni.

La certezza è rappresentata dal fatto che Spinazzola ha risposto molto bene e quindi Politano potrà recuperare da questo infortunio senza dover forzare molto i tempi. Naturalmente il calciatore resta molto importante e quindi si cercherà di averlo a disposizione nel minor tempo possibile.

Politano convocato per il Verona?

Politano migliora e la sua convocazione per il Verona non è ad oggi da escludere. Molto comunque dipenderà da come si svilupperà il suo infortunio nei prossimi giorni. E solo a ridosso della partita saranno sciolti i dubbi.