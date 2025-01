Pellegrini-Napoli: decisione presa, l’annuncio da Roma

Il futuro del centrocampista della Roma continua ad essere al centro di diverse voci. In queste ore sarebbe stata presa una decisione importante sui partenopei

Questo si prospetta ad essere l’ultimo derby di Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma. Il futuro del centrocampista, nonostante le parole di Ranieri, sembra sempre più lontano dalla Capitale. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, anche il giocatore ha capito che è arrivato il momento di iniziare una esperienza completamente differente dall’ultima e quindi si sta muovendo in prima persona per individuare la giusta soluzione.

Stando alle ultime informazioni, il giocatore avrebbe chiesto informazioni sulla sua possibile prossima destinazione. Inter e Napoli continuano ad essere in pressing sul giocatore e la volontà da parte di entrambi i club è quella di chiudere il prima possibile l’operazione. Naturalmente Pellegrini ha una preferenza e si proverà già in questo inizio di calciomercato a trovare la giusta soluzione per il suo futuro.

Calciomercato Napoli: c’è la svolta, l’annuncio su Pellegrini

Lorenzo Pellegrini si prepara a dire addio alla Roma. Il rapporto con i tifosi si è deteriorato in modo quasi definitivo in questi ultimi mesi e sembra molto difficile pensare ad una permanenza fino a giugno. Lo sa molto bene anche il giocatore, che si sarebbe mosso in prima persona per trovare la giusta soluzione.

Secondo le ultime informazioni, Pellegrini avrebbe parlato con Spinazzola e altri giocatori del Napoli per conoscere meglio l’ambiente e il progetto. La maglia azzurra sembra essere ad oggi la soluzione più probabile per lui per diverse situazioni. Poi sappiamo come il calciomercato di gennaio è davvero imprevedibile e per questo motivo non è da escludere che si possa comunque trovare una soluzione differente. Al momento, però, Conte è in vantaggio e si spera di poter chiudere il colpo magari già a partire dalla prossima settimana.

Le qualità di Pellegrini non sono presenti in questa rosa e per questo motivo Conte sta spingendo per portarlo al Napoli sin da subito e non aspettare gli ultimi giorni di calciomercato. Si tratta, comunque, di una operazione non semplice e ci vorrà del tempo prima di arrivare alla fumata bianca.

